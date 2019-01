500.000 hungernde Kinder in Deutschland: Bitte überall (wie nun in Berlin) kostenloses Schulessen und ÖPNV für Schüler!

Good news :Im Land Berlin können ab 2019 Schüler kostenlos Schulessen bekommen und den ÖPNV nutzen .

Das berichtete die Berliner Zeitung (vom 5. 12. 2018).

Dies ist sicher sehr vorbildlich auch für andere Bundesländer, Orte. Zumal es sonst auch etwas irrwitzig ist und gegen Gleichheitsgrundsätze (zumindest moralisch) verstößt, wenn etwa schon in an Berlin angrenzende andere Orte (in Brandenburg) oder sonst im reichen Deutschland das nicht bieten.

Dort ist es ja aber auch möglich, warum nicht? In Berlin wurde das lange verhindert mit dem Argument, dass ja schlecht wäre, wenn Berliner Schüler so etwas bekommen- die im angrenzenden Brandenburg (oft nur eine S- Bahn- Station entfernt) aber nicht... “Liebe” Politiker- dann setzt das doch auch einfach dort um, euch auch dort dafür ein (dafür setzt sich nun auch eine kürzlich an alle deutschen Landtage- mit Bitte um Unterstützung an viele Organisationen, auch zum Wohl von Kindern und der Umwelt, gesandte- Petition ein ) . Zumal wenn es nun, in Berlin, eingeführt wird ja noch offensichtlicher wird wie gut und wichtig das ist!

Und wenn das in einem der weniger reichen Bundesländer (wie Berlin) geht ist es in allen anderen also sicher auch möglich, es bedarf nur “ Goodwill”

- etwa von Politikern, Verkehrsbetrieben, Caterern- die man dafür ja auch bezuschussen kann. Geld wird ansonsten für viele andere sinnlose(re) Sachen ausgegeben, wo man dafür gut sparen kann. Und Landtage, dort vertretene Politiker, Parteien, können dies unmittelbar fördern oder dafür werben, Zuschüsse geben usw. (was natürlich auch sonst für bessere Ausstattung der Schulen, auch personell, und Verkehrsbetriebe gilt- das ist ja aber kein Widerspruch). Nötigerweise, mit immensen Nutzen für unzählige Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer und viele mehr und auch die - uns alle betreffende - Umwelt.

Was heute mit immer mehr von Autos verstopften, verdreckten Orten ja auch ein existentielles Thema ist, auch viele Menschen belastet und stresst. Ebenso wie ungesundes Essen- zumal ja auch Übergewicht heute ein weit verbreitetes Thema ist. Aber auch noch oft Untergewicht und ungesunde Ernährung. Was auch in Schulen „auffällig“ werden lassen kann, Konzentration, Leistungsfähigkeit und (auch seelische) Gesundheit mindern kann. Was wiederum auch Eltern und Lehrer etc. belastet (und durch schlechtere Bildung und Gesundheit letztlich auch die gesamte Volkswirtschaft).

Investitionen in die Zukunft unserer Kinder, Bildung, Gesundheit, Umwelt ist für die ganze Gesellschaft nicht „nur“ menschlich gesehen, sondern auch wirtschaftlich und existentiell von größter Bedeutung

Das betrifft auch nicht nur Minderheiten, sondern sehr viele Menschen. Alleine in Deutschland sind so etwa 8,7 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 - 17 Jahren übergewichtig, 6,3% adipös. Das heißt, bei etwa 1,9 Millionen Kindern und Jugendlichen liegt das Gewicht über der 90. geschlechts- und altersspezifischen Perzentile. Das zeigen Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurvey KiGGS, der erstmals zwischen 2003 und 2006 bundesweit Körpergröße und Körpergewicht von Kindern und Jugendlichen in Deutschland in standardisierter Weise gemessen hat (aktuell, auch mit dort genannten Folgen, veröffentlicht auf Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ). Der Trend war zuletzt eher noch schlimmer.

Und (bereits) am 14.10.2011 berichtete in der Welt der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Wolfram Hartmann:

`Man kann davon ausgehen, dass etwa 500000 Kinder in Deutschland regelmäßig nicht ausreichend ernährt werden und immer wieder Hunger leiden`

Und das kann, darf doch nicht sein- zumal es mit den genannten Maßnahmen meistens vermeidbar wäre!

Zudem fördert das soziale Ungerechtigkeit, Chancen- Ungleichheit (und vergeudet auch viel “human power” für die Gesellschaft), wenn mit weniger Geld oft nicht bessere Ernährung oder (mit leerem Magen, schlechter Ernährung) Bildung möglich ist. Zumal im Schulessen auch gesunde Ernährung erfahrbar ist (wenn dieses wirklich gut ist- auch da gibt es noch oft Einiges zu verbessern bzw., wie auch in Berlin geplant, zu kontrollieren). Selbst mit an einigen Orten gegebenen Zuschüssen, Gutscheinen oder dergleichem ist meistens noch Zuzahlung nötig- was viele Menschen sich kaum leisten können. Ebenso wie den ÖPNV, was aber auch gesellschaftliche Teilhabe (auch an Kultur und Bildungsmöglichkeiten, Freizeit, Integration etc.) erschwert- und auch oft das gut, sicher zur Schule kommen.

So sagte auch die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) zurecht (in der „Berliner Zeitung“):

„Mobilität ist Grundvoraussetzung für soziale und kulturelle Teilhabe. Wir konnten damit eine Gerechtigkeitslücke schließen.”

Das unterstützte auch dort die Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne):

„Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein.”

Richtig- zumal man sonst viele Angebote, auch kostenlose, oder schöne Orte, Vereine, Einrichtungen, Bibliotheken usw. kaum erreichen kann. Auch als „Normalbürger“- die auch zunehmend oft weniger Geld haben. Und vor allem wenn man ein Handicap hat, älter ist oder kleinere Kinder, wenig Geld oder auf dem Land oder (auch in Städten) außerhalb lebt usw. Undwas selbst in Berlin möglich ist kann ja auch-warum nicht - überall sonst in Deutschland erreicht, gefördert werden. Das muss es auch aus genannten Gründen, menschlich- sozialen wie (volks-) wirtschaftlichen. Denn schlechte Ernährung/Bildung kostet auf Dauer bekanntlich ja viel mehr (auch im Gesundheitswesen und so weiter)!

Deshalb ist das in Berlin ein guter Anfang, bitte überall nachahmen!

Die Erfahrungen dort zeigten aber auch, dass Partei- Führungen ja meistens erst handeln, wenn genug Menschen das einfordern. Und das geht uns ja nahezu alle an: die Zukunft unserer Kinder, damit der ganzen Gesellschaft, und der Umwelt- deren zunehmende Zerstörung auch alle Menschen treffen würde. Und echte Christen, (Sozial-) Demokraten in der CDU/CSU/SPD/ bei Grünen/ Linken (Mitglieder und deren Wähler), auch in Kirchen und Gewerkschaften und so weiter sollte der Einsatz dafür auch Ehrensache sein ein unbedingt absolut sehr großes Anliegen. Gemeinsam sind wir stark und wurde ja auch schon sehr viel erreicht!

Wie etwa neulich bezüglich “Hambacher Forst” oder vielem mehr, ja auch hier in den "Good news" oft zu lesen.

Wonach auch etwa die FAZ vom 10. 10. 2018 richtig resümierte:

Nicht nur die Demonstrationen im Hambacher Forst zeigen: Minderheiten können etwas bewegen

Und die oben genannten Themen betreffen ja eben wahrlich weitaus nicht nur Minderheiten, sondern absolute Mehrheiten- die also (siehe Berlin- wo auch viele Schüler, Eltern, Lehrer und andere Menschen und Organisationen das unterstützen) noch viel mehr erreichen können.