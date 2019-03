"Big Bounce – Das Promi-Spezial": Turmspringer Sascha Klein springt allen davon

Die Stars sehen Sternchen und sind vollkommen aus der Puste.

Angelina Heger und Kim Gloss im Spring-Duell der Diven.

Bachelor-Rosenkrieg im Parcour: Sebastian Pannek trifft auf Jan Kralitschka.

“Der zweite Platz ist der erste Verlierer” lautete das Motto beim Promi-Spezial von “Big Bounce”. Das dachten sich auch 32 Prominente und stürzten sich in den Trampolin-Parkour, der an “Takeshi’s Castle” erinnert. Ex-Profisportler traten gegen “DSDS”-Kandidaten, Schauspieler und Influencer an. Doch am Ende bewies Turmspringer Sascha Klein, dass es auf die richtige Technik ankommt.

RTL wollte es den Promis nicht ganz so schwer machen wie sonst bei “Big Bounce” und hat den Parkour etwas leichter gestaltet.

Dennoch schaffte es Ex-Nationaltorhüterin Nadine Angerer im Duellparkour kaum über das gefürchtete Sprungbrett, das nach einem weiten Sprung vom Trampolin erreicht werden soll. Kein Problem jedoch für ihre Gegnerin und Ex-Speerwerferin Christina Obergföll: Sie glitt über das Brett und kämpfte sich am Ende mit letzter Kraft durch den Pilz-Wald.

“Wenn ich ehrlich bin, wäre ich fast an der fehlenden Luft gescheitert“, kommentierte sie erschöpft. Selbst Profi-Sportler kommen hier an ihre Grenzen.