► Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) attackiert Amtsnachfolger Horst Seehofer (CSU) für dessen Aussage 2016, in Deutschland gebe es eine “Herrschaft des Unrechts”, weil Flüchtlinge ungehindert ins Land kämen.

► In seinem am Montag erscheinenden Buch “Regieren. Innenansichten der Politik”, aus dem das Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” in seiner aktuellen Ausgabe einen Vorabdruck veröffentlicht, schreibt de Maizière dazu:

“Diese Formulierung überschreitet die politisch zulässige Grenze einer streitbaren Debatte unter Koalitionspartnern. Wenn sich ein Minister nach langen Diskussionen einer Rechtsauffassung anschließt und eine Entscheidung trifft, die er für rechtmäßig hält, die im Nachhinein aber manchen nicht gefällt, dann ist der Vorwurf eines Rechtsbruchs ehrabschneidend.”

Wie de Maizière seine Flüchtlingspolitik verteidigt: