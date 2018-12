Berliner Arzt: Das passiert kurz vor dem Tod im Gehirn

Was geschieht im Körper eines Menschen, der bald sterben wird?

Ein Forscherteam aus deutschen und amerikanischen Neurologen will darauf eine Antwort gefunden haben.

Im Video oben: Das passiert im Gehirn in den ersten zehn Minuten nach dem Tod.

Was passiert kurz vor dem Tod?

Forscher haben herausgefunden, dass sich dann eine Welle elektrischer Aktivität in unserem Gehirn ausbreitet. Sie wird auch Spreading Depolarization genannt. Für diesen Befund haben Experten der Berliner Charité und der Mayfield Clinic US-Bundesstaat Ohio die Hirnaktivität sterbender Patienten untersucht.

Das Ergebnis deutet darauf hin, dass unser Gehirn auch noch Minuten nach dem Tod aktiv ist.

Die Ärzte untersuchten neun Patienten

Demnach können Gehirnzellen und Neuronen immer noch funktionieren – auch noch fünf Minuten, nachdem das Herz zum letzten Mal geschlagen hat. Das Forscherteam veröffentlichte seine Ergebnisse im Fachjournal “Annals of Neurology”.

Dazu überwachten die Neurologen die elektrischen Signale, die die Gehirne während des Sterbevorgangs sendeten. Jeder der neun Patienten, die aus Berlin und Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio stammten, hatte tödliche Hirnverletzungen erlitten und wollte im Ernstfall nicht wiederbelebt werden.

Normalerweise ist es nicht möglich, entsprechende Messungen am menschlichen Gehirn in den ersten Minuten nach einem Schlaganfall oder Herzstillstand durchzuführen. Doch Jens Dreier vom Zentrum für Schlaganfallforschung an der Charité in Berlin und Professor Jed Hartings von der Mayfield Clinic in Cincinnati ist das nun erstmals gelungen.

“Nach dem Kreislaufstillstand bedeutet die Ausbreitung der Depolarisation (eine elektrochemische Entladungswelle in den Zellen, Anm.) den Verlust gespeicherter elektrochemischer Energie in den Gehirnzellen und den Beginn toxischer Prozesse, die schließlich zum Tod führen”, sagt Jens Dreier zu den Studien-Ergebnissen gegenüber der britischen Zeitung “Daily Mail”.

Der Gehirntod, so das Ergebnis der Forscher, beginne also mit dem Prozess der Spreading Depolarization, auch Streudepolarisierung genannt.

Und weiter: “Wichtig ist, dass der Vorgang bis zu einem gewissen Punkt reversibel ist. Wenn die Zirkulation wieder hergestellt wird”, betont Dreyer.

Was die Ergebnisse zu bedeuten haben

Das bedeutet: Die Nervenzellen könnten sich erholen, wenn die Durchblutung rechtzeitig wieder einsetzt. Dauert die Durchblutungsstörung jedoch zu lange an, sterben die Zellen ab.

► Ab diesem Zeitpunkt nutzen die Gehirnzellen einige Minuten die vorhandenen Energiereserven. Doch irgendwann werden sie komplett abgestellt.

Dreier erklärt in einer Pressemitteilung, warum das Ergebnis so bedeutend ist:

“Das Wissen um die Spreading Depolarization ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung ergänzender Behandlungsstrategien, die auf eine Verlängerung der Überlebenszeit von Nervenzellen während Durchblutungsstörungen des Hirns abzielen.”

► Obwohl die Studie heute keine direkte Auswirkung auf die Patientenversorgung habe, könne sie laut den Forschern in Zukunft zu verbesserten Diagnose- und Behandlungsverfahren führen.

► Auch für die Diskussion, ab wann ein Mensch als hirntot erklärt werden sollte, ist das Ergebnis der Studie wichtig.

