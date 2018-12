Berlin: Junge Frau stirbt nach Kopfschuss

franz12 via Getty Images

Am späten Donnerstagabend ist in Berlin-Neukölln eine 25-jährige Frau erschossen worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Hintergründe der Tat sind rätselhaft.

So gilt die Ecke Oderstraße, der Ort der Bluttat, als ruhige, nachts meist menschenleere Gegend, ein Gewerbegebiet.

Am Freitag gibt es hier laut “Bild” eine Festnahme, rund 150 Meter von der Stelle entfernt, an der wenige Stunden zuvor der Schuss abgefeuert wurde.

Ein Polizeisprecher sagte der Zeitung aber: “Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe vor.” Also: keine Verbindung zur Tat.