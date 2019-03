Bekommt May ihren Brexit-Deal doch noch durch das Unterhaus? Das müsst ihr jetzt wissen

Dan Kitwood via Getty Images Die Aussichten für Theresa May: "Ziemlich düster".

Es sieht nicht gut aus für Theresa May. Die Mitarbeiter der britischen Premierministerin bezweifeln, dass es May noch gelingt, Zugeständnisse von Brüssel einzuholen und ihren Brexit-Deal zu retten. “Ziemlich düster”, beschreiben die Mitarbeiter die Situation in der britischen “Sun”.

Am Dienstag steht die entscheidende Abstimmung über den Austrittsvertrag der Briten im Unterhaus an. Gelingt es bis dahin nicht, Änderungen am Vertrag mit der EU auszuhandeln, droht May wie Mitte Januar eine bittere Niederlage.

► Aber: Es gibt auch hoffnungsvollere Berichte aus Brüssel und London. Bekommt May ihren Deal also doch noch durch das Unterhaus?

Wir geben einen Überblick über den Stand der Verhandlungen – und bringen die verschiedenen Optionen zum Ausgang im Brexit-Showdown auf den Punkt.

Mays letzter, verzweifelter Appell dürfte Brüssel verärgern