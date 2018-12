Bekannt durch Fox News: US-Moderatorin (26) stirbt an Grippe

► Die konservative Kommentatorin, die unter anderem bei Fox News im Einsatz war, wurde nur 26 Jahre alt. Wie die BBC berichtet, starb Payton in einem Krankenhaus im kalifornischen San Diego an den Folgen von Meningitis und Schweinegrippe.

In einem Statement von “The Federalist” heißt es: “Bre Payton, unsere geliebte Mitarbeiterin, ist nach plötzlicher Krankheit am Freitag gestorben.” Und weiter: “Bre hat die Leben von allen in ihrer Umgebung erleuchtet.”