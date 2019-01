Bei Rewe und dm im Regal: Die Geschichte dieser Produkte sollte jeder kennen

privat

Pinterest Braun erklärt ihnen, wie jede Seife, jeder Riegel, jede Flasche Wasser von Share einem Menschen in Not helfen kann. “1 plus 1” nennen Experten das Prinzip. Konkret bedeutet das: Mit dem Kauf eines Bio-Nussriegels spendet der Kunde automatisch eine Portion Essen, mit jeder Handseife ein Stück Seife und mit jeder Flasche Wasser einen Tag Trinkwasser. Mehr zum Thema: Münchner postet Foto von Primark auf Facebook und löst eine hitzige Debatte aus Neu ist das Prinzip nicht. Doch im ganz großen Stil und mit unterschiedlichen Produkten hat es bisher niemand in Deutschland umgesetzt. Die Vertreter von Rewe und auch von dm, dem größten Drogeriemarkt-Konzern Europas und mittlerweile zweiten Partner des Startups, sind begeistert.

Der Tag im September vergangenen Jahres war für die vier Gründer und ihr im März 2017 gegründetes Startup Share der Auftakt einer spektakulären und in Deutschland bisher wohl einmaligen Erfolgsgeschichte. Mittlerweile beschäftigt Share in Berlin 35 Mitarbeiter. 3,5 Millionen Produkte hat das Unternehmen verkauft, seit Rewe und dm in ihren Regalen Platz für Share gemacht haben.

Share Die vier Gründer von Share von links nach rechts: Tobias Reiner, Iris Braun, Sebastian Stricker und Ben Unterkofler.

Share ist damit etwas gelungen, was bisher nur Großkonzerne wie Krombacher mit ihren Ökokampagnen (Stichwort “Trinken für den Regenwald”) geschafft haben: Kunden durch Konsum im großen Stil dazu zu bringen, die Umwelt zu schützen oder anderen Menschen zu helfen. Inzwischen beliefert Share rund 4500 Rewe- und dm-Filialen “Entschuldige, wie es hier aussieht, wir platzen momentan aus allen Nähten”, sagt Braun, als sie uns in ihrem Kreuzberger Büro begrüßt. Die Luft im Büro stickig, es gibt nur zwei Räume. Überall wuseln Menschen umher. An der Fensterfront quetschen sich fünf Personen mit ihren Laptops an einen winzigen Tisch. In den Regalen an der weißen Betonwand stapeln sich Kartons und Flaschen. Mehr zum Thema: Wertewandel: Darum sollten wir unser Leben noch stärker auf Nachhaltigkeit ausrichten Wie schnell ihr Unternehmen gewachsen sind, überrascht die Gründer selbst. “Wir sind dreimal so schnell wie ein normales Handelsunternehmen gewachsen”, sagt Braun. Inzwischen beliefert das Unternehmen rund 4500 Rewe- und dm-Filialen in Deutschland. Laut einer Studie, die Share selbst in Auftrag gegeben hat, kennen zehn Prozent der Deutschen die Marke. Die meisten sozialen Produkte seien in der Öffentlichkeit kaum bekannt, sagt Markus Sauerhammer, Vorstand des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland, im Gespräch mit der HuffPost. Wenn jeder zehnte Deutsche nach so kurzer Zeit die Produkte kennt, könne man das als großen Erfolg verbuchen.

