Bei „am Fenster“ von City ging die Post ab.

(Quelle Bilder: Steffi Werner)

Wochenlang darauf hin gefiebert, dass der Tag des Klassentreffens endlich kommt. Als Kind der 80er wünschte man sich das Feeling aus diesem Jahrzehnt zurück. Ich persönlich hatte echt Angst mittendrin in Tränen auszubrechen vor lauter Rührseligkeit. Es ging aber gut.

Als wir uns am Nachmittag vor der Schule trafen (wir hatten die Möglichkeit diese zu besichtigen), startete die Zeitreise 30 Jahre zurück. In einigen Räumen roch es noch wie damals, das haben viele festgestellt. Ich musste wohl schmunzeln, dass viele die Toiletten nochmal sehen wollten. Was daran lag, dass wir uns in den Pausen dort aufgehalten hatten und heimlich gepafft.