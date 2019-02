Bayerischer Filmpreis – Glanzvolles Event in München

Bayerische Filmpreisverleihung 2019 im Prinzregententheater in München Ministerpräsident Markus Söder übergab den Ehrenpreis an Roland Emmerich

Die Erfolgsgeschichte des Bayerischen Filmpreises zeigt sich in der Anzahl der hochkarätigen Gäste, die es sich auch bei kalten Außentemperaturen nicht nehmen ließen, die letzten Schritte zum ehrwürdigen Münchner Prinzregententheater im Freien zurückzulegen. Der Bayerische Filmpreis ist mit Preisgeldern von insgesamt 300.000 € dotiert und wird in 13 Kategorien vergeben, darunter der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Für Markus Söder war es der erste Auftritt als neugewählter Ministerpräsident vor diesem Publikum, den er mit Bravour absolvierte. Gutgelaunt hielt er die Laudatio auf Hollywood-Star Roland Emmerich (Ehrenpreisträger), der mit seinem Ehemann Omar de Soto neben ihm in der ersten Reihe Platz genommen hatte. Markus Söder würdigte Roland Emmerich, der zwar kein Bayer sei, aber aus München kommend die Welt eroberte. Seine Karriere begann ja tatsächlich in München, wo er die Hochschule für Fernsehen und Film besuchte und dann als Autor, Produzent und Regisseur mit Blockbustern wie „Stargate“, „The Day After Tomorrow“, „Independence Day“ und „Master of Desaster“ weltweit bekannt wurde. Markus Söder bekannte, dass er ein großer Fan von Blockbustern und natürlich Roland Emmerich ist, aber leider kaum Gelegenheit zu Kinobesuchen hat, dafür aber gerne Netflix schaut.

Roland Emmerich bedankte sich in seiner Rede ausdrücklich bei seinem Ehemann, der zwei Stunden Ansprachen in Deutsch hörte (ohne die Sprache zu können) – das müsse Liebe sein. Auch bei seiner mittlerweile 91jährigen Mutter, die nicht an der Preisverleihung teilnehmen konnte, sie aber in Sindelfingen vor dem Fernseher verfolgt, bedankte sich Roland Emmerich ausdrücklich

Besonders freuen darf sich das Filmpublikum auf „Trautmann“, einen Film über eine deutsche Torwartlegende, der in England nicht nur jedem Fußballfan ein Begriff ist, der aber in Deutschland kaum bekannt ist. Robert Marciniak erhielt einen der mit je 100.000 € dotierten Produzentenpreise für diesen Film, der am 14. März in die Kinos kommt.