Barockoper zwischen Broadway und Las Vegas

Für Puristen, teils von weither angereist, kam diese Inszenierung einem Sakrileg gleich. Doch sie waren so sehr in der Unterzahl, dass man sie suchen musste.

Dieser ‚Serse’ (Xerxes) nämlich wäre auch am Broadway ein Hit oder als opulente Show in einem Casino in Las Vegas erfolgreich. So tritt zum Beispiel ‚Serse’ als ‚Liberace’, der exzentrische Meisterpianist der Unterhaltungsmusik, komplett mit weissem Piano und antikem Kerzenständer wie in einer von dessen Shows auf; hier in einer mit regenbogenförmig angeordneten Klaviertasten umrahmten Kulisse. Interessanterweise gleicht das opulente Glitzerkostüm mit seinem hohen Federkragen nicht nur den Kostümen von ‚Liberace’, sondern auch den äusserst aufwendig gestalteten Ausstattungen der Kastraten im 17. und 18. Jahrhundert.

Dies liegt beim Entstehungsdatum der Oper und den darin singenden Counter- Tenören auf der Hand. Doch die Zeitreise geht weiter. Ein US- Diner komplett mit rot bezogenen Plastikbänken in einer Shopping Mall wird zum Ort, wo sich die Damen der Oper verpflegen um sich anschliessend extensiv beim Shopping zu vergnügen. Oft passiert soviel auf der Bühne, dass man mit sehen und hören intensiv beschäftigt ist. Mit dem eigentlichen Milieu, in der die Oper spielt, hat diese Inszenierung nichts zu tun. Die dortigen Machtverhältnisse und das Spiel mit ihnen aber bleibt.

So gibt in dieser Inszenierung der Protagonist auch ein Elvis Presley Look-a-Like, wie in dessen eher seichten Filmkomödien aus den 1960ger Jahren, in denen Elvis für die versammelte Weiblichkeit Gitarre spielte, flirtete und sang.