Bahnt sich eine Lösung im Brexit-Streit an? Das müsst ihr jetzt wissen

SOPA Images via Getty Images Leave means leave: Die britische Premierministerin verlässt ihren Regierungssitz.

In der nächsten Woche könnte sich der Brexit entscheiden, im britischen Unterhaus steht dann eine Erklärung der britischen Premierministerin Theresa May an. Einen Tag später stimmt das Unterhaus über die weiteren Schritte im Brexit-Prozess ab.

Bisher hat May in den Verhandlungen nichts erreicht mit Brüssel, was für eine erfolgreiche Abstimmung über den Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union spräche.

Aber: May hofft weiterhin auf Zugeständnisse, womöglich am Sonntag und Montag bei einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs im ägyptischen Urlaubsressort Scharm el-Scheich.

Wird es einen Wüsten-Deal geben? Wie es um die Erfolgsaussichten für einen Brexit-Deal steht – auf den Punkt gebracht.

Gerüchte um mögliche Zugeständnisse für May