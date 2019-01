Baden-Württemberg: Mann fährt mit Auto in Menschengruppe – zwei Verletzte

► Nach einem Streit hat ein Mann in Kirchheim in Baden-Württemberg zwei Menschen mit seinem Auto angefahren und leicht verletzt.

► “Es fing damit an, dass eine Person am Samstagabend eine Fensterscheibe in einem Lokal eingeworfen hat”, sagte ein Polizeisprecher. Danach flüchtete der Täter in einer Menschengruppe.

► Ein Mann – wohl der Inhaber des Lokals – habe die Leute mit seinem Auto verfolgt, hieß es. Der Wagen steuerte auf die Gruppe zu und fuhr zwei Männer an. Die Opfer hätten Prellungen und Schürfwunden erlitten.

► “Sie kamen aber nicht ins Krankenhaus”, sagte der Sprecher weiter. Mehr Einzelheiten gab die Polizei am Sonntagmorgen zunächst nicht bekannt.