"Bachelor": Trifft sich Andrej heimlich mit dieser Ex-Kandidatin?

Obwohl sich Vanessa am vergangenen Mittwoch von Andrej verabschieden musste, soll der nun des öfteren in Ditzingen gesichtet worden sein – dem Heimatort der Blondine.

Der Radiosender “Hitradio Antenne 1” beruft sich auf eine “sichere Quelle”, die den ehemaligen Profi-Basketballer am Dienstag vergangene Woche in dem kleinen Ort gesehen haben will.

Hat es dem 32-Jährigen bei seinem Homedate mit Vanessa einfach nur so gut in der Kleinstadt gefallen? Oder hat er sich Monate nach seiner Entscheidung noch einmal umentschieden und trifft sich mittlerweile mit der Drittplatzierten?

Bachelor: “So hohl bin ich dann doch nicht”

Der Bachelor selbst hat sich bereits zu den Gerüchten geäußert. In einem Podcast erklärte er:

“Ich war in Ditzingen oder wo war ich? (...) Ich sag mal so, also zu diesem Gerücht: Auch wenn ich mit einer der Kandidatinnen treffen würde, dann wäre ich doch nicht so doof, dass ich bei Licht durch irgendeine Provinz laufe, wo die Kandidatin dann auch noch wohnt. So hohl bin ich dann doch nicht.”

Klingt logisch, aber vielleicht handelt es sich dabei auch einfach nur um eine gute Ausrede? Schließlich dürfte er vertraglich auch nicht zugeben, wenn er mittlerweile eine andere Kandidatin daten würde.

Die Antwort auf die Frage wie Andrej Mangolds Beziehungsstatus mittlerweile lautet und vor allen Dingen, ob und wenn ja mit welcher Kandidatin er sich weiterhin trifft, gibt es erst in der nächsten Woche. Bis dahin müssen sich die Fans der Sendung noch gedulden.