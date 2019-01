RTL hat sich wohl von Formaten wie “Love Island”, “Adam sucht Eva” oder “Naked Attraction” inspirieren lassen und liefert in der neuen Staffel nicht mal mehr logische Begründungen, um die Kandidatinnen und auch “Bachelor” Andrej Mangold möglichst knapp bekleidet zu präsentieren .

Zum neuen Jahr startet RTL eine neue Staffel des “Bachelors” . Dabei wird schon in der ersten Folge klar:

Screenshot / RTL Mangold spaziert oben ohne am Strand entlang.

Warum er hier und da immer wieder seinen Sixpack präsentieren muss, ergibt sich leider dieses Mal nicht wirklich aus dem Zusammenhang. Es muss wohl an der dadurch erhofften Quote liegen.

Danach spaziert er eine Minute lang in Slow-Motion einen Strand entlang und erzählt im Voiceover über die Liebe. Natürlich nur in Jeans. Für ein Hemd hat es wohl nicht mehr gereicht.

Doch nach den drei Minuten Schnelldurchlauf folgt der Opener, der noch schlimmer wird: In dem zeigt sich der neue Bachelor wie ein griechischer Gott oben ohne zwischen ihn bezirzenden Frauen.

► So weit, so gut. Da die Staffel in Mexiko abgedreht wurde, macht es auch Sinn, dass man zum Baden gehen nicht unbedingt einen Ski-Anzug trägt.

Immer wieder räkeln sich Kandidatinnen im Bikini – oder versuchen in demselbigen den halbnackten Bachelor auf einer Yacht von sich zu überzeugen.

Dann, wie in jeder Pilot-Folge des “Bachelors”, folgt ein Schnelldurchlauf, der dem Zuschauer einen Vorgeschmack darauf geben soll, was ihn in den nächsten Wochen erwarten wird: – Überraschung – ziemlich viel nackte Haut.

Die erste Szene zeigt den neuen Bachelor und ehemaligen Basketballprofi Mangold auf einem Spielfeld. Zwar trägt er hier noch eine Hose und ein Tanktop, doch statt seinem Gesicht sehen die Zuschauer nur seinen verschwitzten Nacken und seine muskulösen Oberarme in Nahaufnahme.

Kandidatin Isabell hält dann, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, ganz stolz ihre Nacktfotos für den Playboy in die Kamera. Denn ihr Vater hatte den “Playboy” schon immer abonniert, erklärt sie.

Die meisten Kandidatinnen präsentieren sich in ihren Vorstellungsvideos in knappen Bikinis, die mit lasziven Posen und kreisenden Hüften richtig in Szene gesetzt werden. Dass da beim Yoga die Kamera mal etwas länger auf den Brüsten einer Kandidatin ruht, ist wohl kaum Zufall.

Eins muss man RTL lassen: In dieser Staffel konnte der Sender offenbar richtig an Kostümkosten sparen, denn Kleidung ist in den meisten Aufnahmen der Sendung wenig zu sehen.

Sonst passiert in der ersten Folge nicht wirklich etwas

Was sonst noch so in der ersten Folge der neuen Staffel passiert ist? Zugegebenermaßen nicht sehr viel.

Wie in jeder ersten Folge hören die Zuschauer die Frauen Sätze jauchzen wie: “Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt”, “Wow, er ist so schön” und “Ich bin nicht hier um Freundinnen zu machen, sondern die große Liebe zu finden”.

New year, new bachelor, same sh*t also.

Der “Bachelor” hingegen war überfordert mit 20 Frauen – und vor allem so vielen Namen. Drei von ihnen mussten in der ersten Folge nach Hause gehen. (Keine Angst, das Playmate ist natürlich allein für die Quote noch drin!)

Bleibt zu hoffen, dass sich Andrej Mangold also 17 Namen besser merken kann – und dass in der nächsten Folge mehr passiert, damit sich die Teilnehmerinnen endlich wieder etwas anziehen dürfen.

(nmi)