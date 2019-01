Bachelor entsetzt: Kandidatin twerkt vor Andrej, dann eskaliert die Situation

Beim “Bachelor” standen in der vergangenen Folge die ersten Dates an. Es war Zeit für Andrej Mangold die Frauen endlich besser kennenzulernen – oder sich zumindest erstmal ihre Namen einzuprägen .

Doch noch kurz vor der Vergabe der Rosen kam es dann zum heftigen Schlagabtausch zwischen Bachelor Andrej und einer Kandidatin . Dabei fing der Abend so harmlos an.

“Bachelor”-Kandidatin Isabell keilt gegen Stefanie

Die 28-Jährige unterstellte Andrej, dass er die hübschen Frauen vernachlässige und diesen stattdessen “Bauern” vorziehe. Denn zu seinem Tanz mit Kandidatin Stefanie kann das Playmate nur verwundert fragen:

“Ich dachte, es heißt ’Der Bachelor sucht eine Frau’ und nicht der ‘Bachelor sucht einen Bauer’.”

Allerdings feuerte Bachelor-Andrej schnell zurück und konterte:

“Warte mal kurz, hast du nicht gerade getwerkt?” Als das Playmate versucht sich zu rechtfertigen, unterbrach er sie erneut: “Stopp, stopp, ich hab zu dir nicht gerade gesagt, dass du ein Bauer bist! Du hast gerade über jemanden gesagt, dass er ein Bauer ist!” – “Genau.” – “Ist das anbieten? Wenn man mit jemandem tanzt?” – “Ja. Wenn man lasziv tanzt und den Mann immer so...” – “Und wenn man vor laufender Fernsehkameras seinen Arsch schüttelt, ist es nicht anbietend?” – “Nö.”

Überhaupt könne das Playmate die Aufregung gar nicht nachvollziehen. Im Einzelinterview erklärt sie, dass sie ihre Mitstreiterin ja nicht beleidigt hätte. “Ich hab nicht gesagt, sie tanzt wie ne Schlampe oder so.” Na dann.

► Der Bachelor war mittlerweile sichtlich aufgebracht und legte nach: “Wie siehts denn bei dir aus? Bin ich denn dein Typ?” Ihr Zögern deutete er schnell richtig: “Nein, oder?”

Die Stimmung war in dieser Nacht ziemlich eisig zwischen Andrej und Isabell, der er darauf sichtlich genervt erklärte, dass er keine Energie in eine Kandidatin investieren will, die offensichtlich kein Interesse an ihm hätte. Immer wieder fragte er das Playmate, ob sie wirklich hier sein wolle, wenn er nicht ihr Typ sei. Sie bejahte seine Fragen, doch Andrej blieb sichtlich skeptisch.

Sichtlich angespannt beendeten die beiden schließlich ihr Streitgespräch vor der Vergabe der Rosen.