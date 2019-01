Der “Bachelor” hat seine erste Rose der Staffel an Kandidatin Christina vergeben.

Die überzeugte ihn mit einem ganz besonderen Geschenk.

So schnell hat noch keine Kandidatin die erste Rose vom “Bachelor” bekommen: In der ersten Folge der Datingshow am Mittwochabend erhielt Kandidatin Christina aus Hannover schon nach wenigen Minuten Smalltalk die erste Rose von Andrej Mangold.

► Aus der Limousine raus. Zack. Rose.

Vielleicht lag es an Christinas langem lockigen Haar, das ihr fast bis zum Bauchnabel reicht. Vielleicht lag es aber auch viel mehr an ihrem Auftritt und dem Geschenk, das sie dem “Bachelor” machte.

Als die 30-Jährige nämlich im Glitzerkleid aus dem Auto stieg, stimmte sie erstmal einen Song für Andrej Mangold an.

Mehr zum Thema:“Bachelor”: Mehr nackte Haut denn je – so billig verkauft RTL die neue Staffel