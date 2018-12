Sein Vorgänger, Daniel Völz, hat in der letzten Staffel wenig anbrennen lassen. Der letzte Bachelor küsste sich wild durch die Kandidatinnen , bevor er sich endgültig für Kandidatin Christina entschied.

Ab dem 2. Januar wird wieder ein Single-Mann auf RTL in die Rolle des Rosenkavalliers schlüpfen und unter 20 Frauen seine Auserwählte suchen. Der ehemalige Profibasketballer Andrej Mangold ist der neue “Bachelor” 2019 .

Ganz könne er die Kameras dann allerdings wohl nicht ausblenden. Denn auf die Frage, was unter der Bettdecke so passieren könne, sagte der Sportler entschieden: “Sex vor der Kamera, da würde ich schon einen Strich ziehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Das will auch keiner sehen.”

Mangold wird aber fleißig Küsse vor der Kamera verteilen: Denn diese seien für ihn die “logische Folge”, wenn die Chemie zwischen ihm und einer Frau stimme und nur so könne er feststellen, ob auch die körperliche Anziehung zu ihr passe.

(nmi)