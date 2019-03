Aussetzung der Vollziehung von Steuerbescheiden

Liebe Leserinnen und Leser,

die Finanzämter haben die Bearbeitung von Steuerfällen, in denen das Eintreiben der Steuer ausgesetzt worden ist, in letzter Zeit verbessert. Es kommt aber in diesem Zusammenhang immer noch zu vielen Fehlern, was in einer aktuellen Untersuchung festgestellt worden ist. Die Finanzverwaltung wird in Zukunft noch genauer hinschauen und in diesen Fällen auch häufiger eine Sicherheitsleistung verlangen.

Wenn wir Steuerzahler uns gegen Steuerbescheide wehren, können die Finanzämter die Vollziehung aussetzen. Zwar ist die Steuer grundsätzlich trotz eines Einspruchs pünktlich zum Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen. Bestehen jedoch ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines angefochtenen Steuerbescheids, so soll das Finanzamt dessen Vollziehung in Höhe des streitigen Steuerbetrags auf Antrag oder von Amts wegen aussetzen, so sieht es die Abgabenordnung vor. Bleibt der Einspruch endgültig erfolglos, wird die Aussetzung der Vollziehung aufgehoben und die festgesetzte Steuer sowie die darauf entfallenden Zinsen sind zu zahlen.

In früheren Jahren hatten die Finanzämter eines kleinen Bundeslandes häufig die Vollziehung ausgesetzt, obwohl keine ernsthaften Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Steuerbescheide bestanden hatten. Vor kurzem wurde überprüft, ob diese Schwachstelle nunmehr beseitigt ist.

Mängel in mehr als einem Viertel der überprüften Fälle

Bei der Überprüfung war dieser Fehler nur noch in Einzelfällen festzustellen. Es fanden sich aber in über einem Viertel der untersuchten Steuerfälle andere Mängel im Zusammenhang mit der Aussetzung der Vollziehung, die zu Steuerausfällen führen können, wie die Finanzverwaltung sorgenvoll feststellte. In einigen Fällen war die Beendigung der Aussetzung der Vollziehung nicht im Datenverarbeitungssystem erfasst worden. Die Finanzkasse hatte daher in diesen Rechtsbehelfverfahren die rückständigen Steuern nicht angefordert. Einige Rechtsbehelfverfahren waren zuletzt vor über zehn Jahren bearbeitet worden. In anderen Fällen waren die Akten nicht mehr auffindbar.

Die Aussetzungslisten wurden nicht gründlich ausgewertet

Die Finanzämter erstellen Listen, in denen alle ausgesetzten Fälle aufgeführt sind. Durch Akteneinsicht können die Mitarbeiter der Finanzämter dann überprüfen, ob die jeweilige Aussetzung der Vollziehung noch zu Recht besteht oder ob weitere Arbeitsschritte erforderlich sind. In vielen Fällen werteten die Beschäftigten der Finanzämter die Aussetzungslisten jedoch nicht sorgfältig aus. Bei gründlicher Auswertung wären Bearbeitungsmängel aufgefallen, so dass auch die Verjährung von Steuerforderungen vermieden worden wäre. Die Überprüfung der Aussetzungslisten soll künftig zum Aufgabenkatalog der Sachgebietsleiter gehören.

Eine elektronische Rechtsbehelfsliste sorgt für mehr Übersicht

Die Finanzverwaltung hat zwischenzeitlich eine elektronische Rechtsbehelfsliste eingeführt und verspricht sich davon Verbesserungen. Für die Beschäftigen der Finanzämter und deren Dienstaufsicht seien die Listen übersichtlicher. Diese Listen bieten einen vollständigen Überblick über sämtliche Verfahren, in denen die Vollziehung der Steuerbescheide ganz oder teilweise ausgesetzt ist. Die Sachgebietsleiter sollen zudem stichprobenartig Einsicht in die Steuerakten nehmen und dies dokumentieren.

In Einspruchsfällen kann das Finanzamt eine Sicherheitsleistung fordern

Die Aussetzung der Vollziehung eines Steuerbescheids kann nach der Abgabenordnung von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. Nach einem Erlass des Bundesfinanzministeriums ist eine Sicherheitsleistung dann geboten, wenn die wirtschaftliche Lage des Steuerpflichtigen die Steuerforderung als gefährdet erscheinen lässt. Die Sachbearbeiter in den Finanzämtern haben demnach die wirtschaftliche Lage des Steuerpflichtigen einzuschätzen und zu überlegen, ob die spätere Durchsetzung der Steuerforderung möglicherweise gefährdet oder erschwert würde.

Künftig soll in jedem Aussetzungsfall über eine Sicherheitsleistung entschieden werden

In keinem der überprüften Fälle war die Aussetzung der Vollziehung von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht worden. Aus den Akten ergaben sich aber vielfach Anhaltspunkte, die angesichts der Höhe der Steuerforderungen die Festsetzung einer Sicherheitsleistung nahegelegt hätten. Künftig soll in jedem Aussetzungsfall auch über die Forderung einer Sicherheitsleistung entschieden und dies dokumentiert werden.

Den Finanzämtern soll künftig eine Arbeitshilfe mit einem auszufüllenden Formular an die Hand gegeben werden. In diesem Formular sollen die Finanzämter ihre Entscheidung über die Festsetzung einer Sicherheitsleistung dokumentieren. Wir Steuerbürger müssen uns also darauf einstellen, liebe Leserinnen und Leser, dass die Finanzämter bei der Entscheidung über eine Aussetzung künftig gründlicher vorgehen und häufiger eine Sicherheitsleistung fordern werden, sagt nachdenklich

