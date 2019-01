Ausgang offen: Die CSU und der Start in eine ungewisse Zukunft

Ob das Erfolg haben kann und wie es mit der CSU weitergeht, hängt aber auch vom Ausgang der nächsten Wahlen ab. Schon im Mai steht die Europawahl an, 2020 die für die CSU ebenso wichtige Kommunalwahl in Bayern. Sollte die seit 2017 andauernde Talfahrt weitergehen, dürfte trotz aller Harmoniesucht neuer Ärger drohen. Auch für Söder.

Es sei wichtig, dass die Partei jünger, offener, weiblicher, breiter aufgestellt und sympathischer werde, fasst Söder seinen Kompass für die Reform zusammen. In knapp zwei Wochen soll der Franke, der am 5. Januar 52 wird, neuer CSU-Chef werden.

Fakt ist: So viel Bewegung wie derzeit gab es in der CSU lange nicht. Seit sich Noch-Parteichef Horst Seehofer vor einigen Wochen dem Druck der CSU-Basis beugte und seinen Rücktritt für den 19. Januar ankündigte, herrscht hinter den Christsozialen-Kulissen Aufbruchstimmung.

So wenig die Szene zu Beginn der Klausur mit Politik zu tun hat, so symbolisch darf sie doch für die Lage gesehen werden, in der sich Dobrindt, die Landesgruppe, Söder und die CSU Anfang 2019 befinden: Die Partei, die einst im Freistaat die absolute Mehrheit gepachtet hatte, ist inmitten eines Umbruchs. Ob die Neugestaltung das gleiche Schicksal ereilt wie Dobrindts Frisur, ist offen. Zumindest im konservativen Lager der CSU wetten sie nicht pauschal dagegen.

Während sich zum Auftakt der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon am Donnerstag die meisten aber nicht trauen, Dobrindt auf die lichte Haarpracht anzusprechen, macht Markus Söder dies vor laufenden Kameras: “Es sieht gar nicht mal so viel schlechter aus”, frotzelt der designierte CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident.

“Speerspitze der CSU”

Nur wenige in der CSU bezweifeln, dass sich für die Landesgruppe einiges ändern wird. Genoss die “Speerspitze der CSU”, wie Seehofer sie in Seeon lobt, über Jahre eine große Unabhängigkeit, werden sich die Parlamentarier vermutlich bald mit deutlich mehr “Sach- und Alltagspolitik” und einer engeren Anbindung an die CSU-Zentrale in München auseinandersetzen müssen.

Eine der ersten Maßnahmen ist dem Vernehmen nach die Wiedereinführung von Telefonkonferenzen zwischen Landesgruppe und Parteichef. Auch soll es innerhalb der Landesgruppe mehr Transparenz bei Entscheidungsfindungen geben.

Das Image der Partei hat gelitten

Zuletzt hatte es auch aus den eigenen Reihen wiederholt Kritik an Dobrindts Führungsstil gegeben. Viele in der Partei nehmen Dobrindt auch immer noch dessen meist laute und schlagzeilenträchtige Rolle im Asylstreit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einem Jahr übel. Sie sehen in ihm neben Seehofer einen Hauptverantwortlichen für das aktuell schlechte Image der Partei. Interessanterweise schließt dieses Urteil Söder nicht ein.

Auch die von Söder, der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) sowie SPD-Chefin Andrea Nahles angestrebte Aufgabenstellung für den Koalitionsausschuss dürfte den Regierungsfraktionen und damit auch ihren Vorsitzenden mehr operative Aufgaben abverlangen: also Gesetze ein- und durchbringen statt Profilfragen.

Im Gegenzug soll sich der Ausschuss mehr strategischen und grundsätzlichen Fragen widmen, denn als letzte Streitschlichtungsinstanz ein Scheitern der großen Koalition zu verhindern.

Eine Schicksalsgemeinschaft

Spätestens wenn am Freitagabend AKK in Seeon eintrifft, wollen sich die CSU`ler nicht mehr nur untereinander über die Zukunft austauschen. “Wir wollen den Zusammenhalt in der Schicksalsgemeinschaft CDU und CSU auch offensiv zeigen”, sagt Dobrindt.

Ob das für weitere Jahre in der großen Koalition ausreicht? Denn auch wenn sich die Union nach Jahren des Streits wieder zusammengerauft hat, ist ihre Zukunft im “Jahr der Entscheidung” ungewiss. Und dies nicht nur, weil im November zur Halbzeit der Legislatur die große Zwischenabrechnung der SPD ansteht. Schon die Europawahl Ende Mai könnte alle strategischen Pläne über den Haufen werfen.