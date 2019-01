Atemlos: drei der fünf häufigsten Todesursachen betreffen die Lunge

Eine Stunde Spaziergang auf der Londoner Oxford Street erhöht die Entzündungswerte in der Lunge. 90 Prozent der Menschen sind schlechter Luft ausgesetzt. Drei der fünf häufigsten Todesursachen betreffen die Lunge (COPD, Lungenkrebs, Lungenentzündung). Zeitgleich zum Klimagipfel in Polen zeigt ATMOS mit Hilfe von Satellitendaten von NASA und ESA neue Erkenntnisse, wie es um unsere Atemluft steht. Was als der Kampf Chris Müllers gegen den unheilbaren Gen-Defekt (Cystische Fibrose) seiner Tochter startete, nimmt nun konkrete Formen an und hat mittlerweile ein kollaboratives Aktions­team an UnterstützerInnen aus Medizin, Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft hinter sich.

In Deutschland erhalten rund 200 Babies pro Jahr die unheilbare Diagnose. Damit ist Mukoviszidose zwar der häufigste vererbte Gen-Defekt, zählt aber nach wie vor zu den “Seltenen Krankheiten” . Das Projekt ATMOS rückt die Krankheit Mukoviszidose in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, um Geld für die Soforthilfe und Forschung zu sammeln. Dann wurde ein COPD-Forscher auf das Projekt aufmerksam. Prof. Rolf Ziesche war Inventor of the Year 2016 und gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der COPD (chronic obstructive pulmonary disease / Chronisch obstruktive Lungenerkrankung). Die Krankheit wird durch schlechte Luft (wie Zigarettenrauch, Feinstaub, etc.) hervorgerufen und ist in ihrer Auswirkung auf die Lunge ähnlich dem Verlauf der Mukoviszidose. Damit habe ich einen schrecklichen Verwandten der Krankheit meiner Tochter gefunden und diese damit in einen größeren Kontext gestellt. Weltweit 100.000 Mukoviszidose-Betroffene sind für die Pharmaindustrie nicht relevant, 600 Millionen COPD-Fälle und neun Millionen Todesfälle durch Feinstaub allerdings schon.

Eine Auswirkung der Krankheit betrifft das Verschleimen der Lunge. Daher wurde das Selfness Resort für einen Standort an der Meeresküste konzipiert. Bei uns zuhause muss meine Tochter mindestens dreimal am Tag eine salzhaltige Lösung inhalieren. An der Meeresküste fördert die wohltuende Salzluft den Abtransport des Schleimes und aktiviert die Selbstregenerationsfähigkeit der Lunge. Das erleichter vieles - vor allem für Kinder. Gleichzeitig ist die salzhaltige Luft für jeden Organismus belebend und regt den Stoffwechsel an.

Schlechte Luft macht dumm

In den 90ern war Frischluft aus der Dose noch ein Gag in Mel Brooks Satiren. Heute ist es Realität. Air Farming nennt sich ein aktueller Trend, bei dem frische Luft “geerntet” und in Gläser, Flaschen oder Dosen verpackt und verkauft wird – meist an Menschen in Städten, die einer starken Luftverschmutzung unterliegen. Ich habe das selbst auf einer Reise durch China gesehen. Da ich aus einer Bergarbeiterfamilie stamme, ist mir ein Gedanke gekommen: Im Bergbau gibt es sogenannte “Seltene Erden”. Sie werden heute für viele Bauteile von Smartphones und Elektro-Autos verwendet. Somit heißbegehrte Rohstoffe. In Zukunft müssen wir aber wohl auch von “Seltenen Lüften” sprechen. Studien zeigen auch, dass schlecht Luft dumm macht (siehe Studie PNAS). Somit werden auch viele Firmen künftig überlegen, wo sie ihren Hauptsitz ansiedeln.

Bergmann auf dem Mond

Ich habe das Glück an einem Kreativstandort, der Tabakfabrik Linz, als Direktor einem geschichtsträchtigen Gelände eine neue Funktion zu geben. Wieder war Luft das Thema: Dieses Areal produzierte todbringende Waren. Heute rauchen hier Köpfe statt Zigaretten. Und hier traf ich auch zum ersten Mal Christoph Steindl, der zuerst Geschäftspartner, dann ein enger Freund und Kumpane wurde. In seiner Firma Catalysts arbeiten sie an Projekten, die an meine Bubenträume erinnern: Weltraumforschung! Ich hänge an seinen Lippen, wenn er vom Kosmos erzählt. Als Kind hat mir mein Großvater viel über den Bergbau erzählt und ich habe mir immer vorgstellt, wie es wohl wäre, auf dem Mond ein Bergmann zu sein.