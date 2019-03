Armutsforscher Butterwegge: Wie die Medien Hartz-IV-Empfängern schaden

► So haben wir in der HuffPost beispielsweise häufig über diffamierende Sendungen wie “Armes Deutschland” oder “Zahltag” berichtet und mithilfe von Medienpsychologen , ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin oder Betroffenen versucht, die Mechanismen aufzudecken, die hinter der negativen medialen Darstellung von Langzeitarbeitslosen stecken. Dabei wir nur allzu deutlich, wie stark die deutsche Medienlandschaft unsere Wahrnehmen von Hartz-IV-Empfängern mitbestimmt.

► Vor allem aber: Sie sind an ihrem Schicksal selbst Schuld – wer wirklich arbeiten will, findet schließlich einen Job.

Die meisten von uns sind einem Hartz-IV-Empfänger – so nennen wir die Bezieher von Arbeitslosengeld II umgangssprachlich – wohl niemals in ihrem Leben begegnet. Zumindest werden wir sie nicht bewusst als solche wahrgenommen haben. Schließlich haben viele von uns ein recht genaues Bild von dem, wie ein arbeitsloser Mensch auszusehen und sich zu verhalten hat:

Anzeige

Auch Christoph Butterwegge betont die Schlüsselrolle, die Medien bei der Stigmatisierung von Arbeitslosen oftmals spielen. So sagt der Politikwissenschaftler im Gespräch mit der HuffPost, dass in der Bevölkerung wohl nicht so viele Ressentiments gegen Hartz-IV-Empfänger vorherrschen würden, gäbe es eine andere Art der Berichterstattung: “Wenn die ‘Bild’-Zeitung zum Beispiel einen Sommer lang negativ über den ‘Florida-Rolf’ berichtet (Fall eines Sozialbetrügers, der 2003 bekannt wurde, Anm. d. Red.), schürt das Vorurteile gegenüber Arbeitslosen als ‘Sozialschmarotzer’.”

Hartz IV verdankt sich das Unwort von der “neuen Unterschicht“, die sich im Transferleistungsbezug eingerichtet habe, dem Staat ohne Not “auf der Tasche” liege und von diesem “aktiviert” werden müsse, wenn sie überhaupt jemals in eine normale (bürgerliche) Existenz zurückfinden solle.

Nicht zufällig wurde der nicht etwa sozialstrukturell-analytisch begründete, sondern diffamierend gemeinte Begriff “neue Unterschicht” während des Hartz-IV-Gesetzgebungsverfahrens kreiert und am Vorabend des Inkrafttretens dieser Arbeitsmarktreform durch Medien salonfähig gemacht. Statt eines Paradigmen- beziehungsweise Politikwechsels löste die Debatte über “neue Unterschichten”, “abgehängtes Prekariat” und Armut ideologisch motivierte Abwehrreflexe aus: In den Medien wurde der einzelne Alg-II-Bezieher für seine finanzielle Misere verantwortlich gemacht und/oder der Sozialstaat zum Sündenbock erklärt.

Ohne mediale Diskurse über die “Trägheit” der Erwerbslosen und den vermeintlich massenhaften Missbrauch von Sozialtransfers wären die Hartz-Gesetze schwerer durchzusetzen gewesen, gäbe es heute aber auch nicht so viele Ressentiments gegenüber den Hartz-IV-Bezieher(inne)n.

Langzeitarbeitslose werden als “Drückeberger”, “Faulenzer” und “Sozialschmarotzer” dargestellt

Sowohl die Arbeit der Hartz-Kommission wie auch die anschließende Tätigkeit des Parlaments, das die Arbeitsmarktreformen in Gesetzesform gießen musste, wurde von einer Medienberichterstattung flankiert, die für den rot-grünen Reformkurs warb und die Bevölkerung für das vermeintlich zu lösende Problem sensibilisierte, indem sie Langzeiterwerbslose als “Drückeberger”, “Faulenzer” und “Sozialschmarotzer” darstellte.

Besonders in der Boulevardpresse wurden Personen, die sie als solche entlarvt zu haben glaubte, mit einprägsamen Spitznahmen wie “Florida-Rolf” oder “Viagra-Kalle” belegt, manchmal regelrecht vorgeführt und gleichzeitig zu “guten Bekannten” der Leser/innen gemacht. So berichtete Bild im Sommer 2003 nicht weniger als 19-mal über Rolf F., einen 64-jährigen Deutschen, der als suizidgefährdeter Ex-Banker in Miami (Florida) von Sozialhilfe lebte.

Die den öffentlichen Armutsdiskurs seit Langem durchziehende Unterscheidung zwischen “würdigen” und “unwürdigen” oder sogar “nur scheinbar” Armen hat sich durch Hartz IV stärker ausgeprägt, was angesichts der permanenten Stimmungsmache in den Massenmedien nicht verwundert. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Berichterstattung über Leistungsmissbrauch beim Arbeitslosengeld II, den es zweifellos gibt, weil alle – folglich auch soziale – Rechte, die man Menschen einräumt, zum Teil missbräuchlich, das heißt von Unbefugten in Anspruch genommen werden, aber eben nicht massenhaft, wie gemeinhin suggeriert wird.

Sozialbetrüger werden in der Öffentlichkeit selten toleriert

Die unrechtmäßige Inanspruchnahme sozialer Leistungen wird selten toleriert, hart sanktioniert und in der (Medien-)Öffentlichkeit häufig dramatisiert. An die Stelle der traditionsreichen Sozialreportage, welche Partei für die Armen und gegen Ämterwillkür ergriff, waren eine systematische Missbrauchssuche und eine öffentliche Betroffenenschelte getreten. Kamerateams der Privatsender filmten die Bedarfsprüfer/innen der Behörden bei ihrer Arbeit, um sensationslüstern möglichst hemmungslose “Sozialbetrüger” aufzuspüren, und natürlich wollte der Boulevard nicht dahinter zurückstehen.

Am 13. März 2006 machte “Bild” mit der Schlagzeile “Luxus-Leben auf Mallorca, aber Arbeitslosengeld in Deutschland. Erwischt! Frechste Sozial-Abzockerin” auf. Auf Seite 16 wurde Karin K. (“Malloca-Karin”) in der Überschrift für “noch schlimmer” erklärt als Florida-Rolf, weil sie, wie es in dem Artikel hieß, als Arbeitslosengeld-II-Bezieherin in viereinhalb Jahren 40.756 Euro kassiert habe, obwohl sie zwei Eigentumswohnungen in Spanien vermiete und dort auch als Maklerin arbeite.

Statt auch im Hauptprogramm noch Hintergrundberichte zu bringen, die das Fernsehpublikum früher über strukturelle Zusammenhänge aufgeklärt hatten, konzentrierten sich fast alle Sender auf Talkshows, wo Diskussionsthemen wie “Hungern muss hier keiner – Ein Land redet sich arm”, das am 25. Mai 2008 bei “Anne Will” erörtert wurde, hohe Einschaltquoten verzeichneten.

Wenn die Langzeiterwerbslosen nur ein Haufen skrupelloser Betrüger/innen oder Faulpelze wären, die in einer “sozialen Hängematte” lägen, hätte jener Wohlfahrtsstaat, der ihnen auf Kosten fleißiger Arbeitnehmer/innen ein solches “Leben im Luxus” finanziert, seine Existenzberechtigung verloren. Dagegen wird die vermutlich viel höhere Dunkelziffer jener Fälle, in denen eigentlich Anspruchsberechtigte kein Arbeitslosengeld II beziehungsweise keine Sozialhilfe erhalten, weil sie aus Unkenntnis über Zuständigkeiten und Rechtsnormen, Furcht vor dem Unterhaltsrückgriff auf Verwandte, Stolz oder falscher Scham (zum Beispiel Angst vor einer Bloßstellung im Freundeskreis) keinen Antrag stellen, in den Medien so gut wie nie behandelt.

“Normale” Hartz-IV-Empfänger stehen selten im Mittelpunkt der Berichterstattung

Vergleichsweise selten stehen auch die “normalen” Arbeitslosengeld-II-Bezieher/innen von nebenan mit ihren Ängsten, (Geld-)Sorgen und Nöten im Fokus der Medienberichterstattung. Exemplarisch angeführt seien Überschriften wie “Tausende Empfänger von Hartz IV sitzen im Dunkeln” (taz v. 5.8.2010) oder ”‘Traurig dasitzen macht alles noch schlimmer’. Hartz-IV-Empfängern, die sich nichts dazu verdienen können, fällt im teuren München der Alltag besonders schwer” (SZ v. 18./19.12.2010).

Bisweilen wird den typischen Klischees über Arbeitslosengeld-II-Bezieher/innen durch eine positive Medienberichterstattung entgegengewirkt. So informierte die Süddeutsche Zeitung am 27. Juli 2010 unter der Überschrift “Problemschüler mit Begabung” über ein Modellprojekt von Bundesagentur für Arbeit und Deutscher Telekom, welches zeige, dass junge Hartz-IV-Empfänger/innen motivierter seien, als man ihnen oft unterstelle.

Manchmal ergreifen Boulevardzeitungen auch offen Partei für Alg-II-Bezieher/innen, etwa wenn eine alleinerziehende Mutter, deren Miethöhe den lokalen Richtwert knapp übersteigt, ein im Behördendeutsch verfasstes Schreiben des zuständigen Jobcenters mit der Aufforderung erhält, entweder (durch Untervermietung, Verhandlungen mit dem Vermieter oder Ähnliches) die Kosten zu senken oder sich eine preiswertere Wohnung zu suchen.