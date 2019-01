getty / privat Boris Nemzow.

"Wie konnte ich nur so dumm sein? Wieso habe ich diesen Menschen vom Fernsehen vertraut?" Immer wieder stellt sich Anna Durizkaja diese Frage und macht sich Vorwürfe. Es war nur ein kurzer Moment, in dem sie unvorsichtig war, und ein Interview gab, das ihr Leben auf den Kopf stellte. Anna war die letzte Frau an der Seite des Kreml-Kritikers Boris Nemzow. Gemeinsam mit ihm war sie am späten Abend des 27. Februars 2015 auf dem Heimweg vom Abendessen am Roten Platz, als in Sichtweite des Kremls der Mörder von hinten auf die beiden zuschritt und vier tödliche Kugeln auf den 55-Jährigen abfeuerte. Nach den Schüssen verwandelte sich das Leben der damals 23-Jährigen in einen Albtraum. Bekannte beklagten, dass die hoch gewachsene, hagere junge Frau kaum wieder zu erkennen war. Dass nichts übrig geblieben ist von ihrer Leichtigkeit und Mädchenhaftigkeit. "Ich frage mich bis heute, ob es nur ein Versehen war, dass ich nicht mit erschossen wurde, dass ich noch am Leben bin", sagt sie, und ihre blauen Augen blicken ins Leere: "Aber ich hoffe, dass jetzt keine Gefahr mehr besteht, dass sie keinen Grund mehr haben, mich auszuschalten", fügt sie hinzu. Und fragt dann erschrocken hinterher: "Oder etwa doch?"

Pinterest Wie Boris Nemzow starb Anna Durizkaja dachte zuerst, Nemzow sei nur gestolpert, als er, tödlich getroffen, direkt neben ihr auf den Boden fiel. Sie habe den Täter nicht gesehen, erzählt sie stockend. Direkt vom Tatort brachten zwei russische Sicherheitsbeamte in Zivil sie auf eine Polizeistation. “Ich musste aber ein Papier unterschreiben, dass ich nichts über all das sagen werde, was dort passiert ist”, sagt sie, mit weit aufgerissenen Augen. Es habe eine gefühlte Unendlichkeit gedauert, bis zum nächsten Tag, bis sie einen Anwalt sehen durfte. Russische Medien verbreiteten, sie sei eine ukrainische Agentin und stecke mit den Mördern unter einer Decke. Kiew habe mit dem Mord an Putins Feind den Kreml-Chef diskreditieren wollen. Vertraute und Freunde Nemzows weisen solche Gerüchte als absurd zurück – Anna sei dazu viel zu geradlinig. Die junge Frau, die gerade eine Ausbildung als Buchhalterin abgeschlossen hatte, sei völlig aufgelöst gewesen, erinnert sich ein Vertrauter Nemzows, der darum bittet, seinen Namen nicht zu nennen: “Ich habe auch so genügend Probleme in Moskau”. Die Beamten hätten Anna bei den Verhören eingeschüchtert. Sie sah sich in Gedanken für den Rest ihres Lebens in einem russischen Straflager. Erst nach langem hin und her durfte sie einen Tag nach dem Mord die Polizeistation verlassen. “Ich will heim, nur noch heim” Sie fand Unterschlupf bei einer Mitarbeiterin Nemzows. Zwei Polizisten mit Kalaschnikows und schusssicheren Westen bezogen vor der Wohnungstür Stellung. Ob es zu ihrem Schutz war oder um sie festzuhalten, ist bis heute unklar. Jedenfalls durfte sie tagelang nicht nach Hause in die Ukraine. Aus Angst vor der Presse traute sie sich nicht einmal zur Beerdigung Nemzows, was sie bis heute schmerzt. Nemzows Vertraute versuchten sie zu beruhigen. Mit geringem Erfolg. “Ich will heim, nur noch heim zu meiner Mutter, und wenn ich dazu laufen muss bis zum Flughafen”, habe sie verzweifelt gefleht, so der Vertraute. Nach mehreren Tagen ließen sie die russischen Behörden dann doch ausreisen – offenbar aus Angst vor einem Eklat. Langsam, sehr langsam kämpfte sie sich ins Leben zurück. Traute sich wieder aus ihrer Wohnung, nachdem die Journalisten diese immer seltener belagerten. Mit einer großen Sonnenbrille. Damit sie niemand erkannte, wo doch ihr Bild wochenlang über die Bildschirme flackerte. Aber sie lebte weiter zurückgezogen. Als sie sich endlich aufraffte, einen Psychologen zu besuchen, stand das in den nächsten Tagen groß in den Medien – als Skandal. Das verhängnisvolle Interview Sie begann ein Studium. Psychologie. Weil sie sich selber helfen wollte.

“Langsam fing ich wieder an, an andere Sachen zu denken, konnte mich manchmal wieder freuen”, erzählt die Frau mit dem schmalen Gesicht und der Mischung aus kindlicher und femininer Ausstrahlung. Und sie entschloss sich, bei einem Schönheitswettbewerb mitzumachen. Der Laufsteg, die vielen Menschen, die begeisterten Männer-Augen – es war wieder fast wie im alten Leben. Sie kam auf den dritten Platz: “Ich war ein bisschen glücklich.” Und da war dann dieser Journalist. Er sei von einem ukrainischen Fernsehsender, sagte er, und er wolle ein paar Fragen zu dem Schönheitswettbewerb stellen. Wie sie sich vorbereitet habe, wie sie sich schminke, wie sie sich fit hält. Alles ganz harmlos. Als die Kamera an war, fing der Journalist plötzlich an, sie nach Nemzow zu fragen. “Ich hatte ihm schon vorher gesagt, dass ich zu dem Thema nichts sagen will, immer wieder, aber er hat es doch geschafft, ein paar Sätze dazu aus mir herauszuholen”, klagt sie. Nach einer Weile stand sie auf und ging. Zu spät, wie sich später herausstellen sollte. “Als ich wieder zu mir kam, habe ich den Journalisten am Telefon angefleht, das Material nicht zu verwenden, habe ihm gesagt, dass es unfair war, dass er mir ganz andere Fragen gestellt hat, als abgesprochen.” Umsonst. Das Filmmaterial wurde nicht vernichtet, es auch landete nicht bei dem ukrainischen Sender, sondern bei dem Moskauer Kanal NTW, der zur Gazprom Media Holding gehört. NTW machte daraus im September 2018 einen Film in seiner Reihe “Neue russische Sensationen”: “Nemzow. Die erste Beichte seiner letzten Geliebten”.

Der Film löst einen Skandal aus Der Film ist kaum gesendet, da steht Durizkajas Leben wieder Kopf. Sie wird in dem 48-minütigen Streifen als Prostituierte dargestellt, als Lügnerin, als kaltblütige Agentin, als Komplizin. Es werden Szenen gezeigt, in denen Durizkaja redete in dem Glauben, die Kamera sei ausgeschaltet. Vor arglose Antworten der jungen Frau werden völlig andere Fragen gestellt. Was sie über ihre erste Liebe erzählte, klingt in dem Film so, als beschreibe sie damit ihr Verhältnis zu Nemzow: “Wir haben Händchen gehalten.” Oder: “Nein, mit meinen Eltern habe ich ihn nicht bekannt gemacht.” Ihrer Antwort auf die Frage, wir ihr Traummann aussieht, wird im Film die Frage “Wie war Boris?” vorangestellt. “War es Liebe?”, fragt die Stimme des Moderators, “oder nichts Persönliches, nur Business, im Auftrag des SBU”, des ukrainischen Geheimdienstes? Dann wird folgende Antwort Durizkajas eingespielt: “Wissen Sie, Sie stellen so viele Fragen, da wird mir unwohl.” Die finstere Stimme des Moderators sagt: “Sie weicht der Frage nach ihrer wirklichen Rolle beim Mord aus.” Dazu wird folgende Antwort Durizkajas geschnitten: “Sie können fragen, ich werde nicht antworten!” Nebeneffekt dieser Schnitttechnik: Im Film wirkt es so, als antworte die junge Frau schon mal lächelnd auf die Frage nach dem Tod ihres Lebensgefährten. Das Ausmaß an Zynismus und Manipulation in dem Film ist für viele Menschen im Westen kaum vorstellbar – übersteigt aber auch die Schmerzgrenzen vieler russischer und ukrainischer Zuschauer, die viel gewohnt sind. Wie der Film seine Zuschauer manipuliert ► Eine angebliche Profilerin “analysiert” die Bilder von Durizkaja, kommentierte jede Bewegung ihrer Augen, ihrer Hände, ihres Kopfes: “Solche Menschen denken nur an sich und ihren eigenen Vorteil.” ► Fazit: Sie lügt, ihre Augen sagen mehr als ihr Interview. “Sie trägt so viele Masken, dass man ihr echtes Gesicht nicht erkennen kann. Sie ist überhaupt nicht die Person, als die sie erscheint. Sie verbirgt etwas…” ► Ein Ex-Kriminalbeamter diagnostiziert: “Sie verdreht oft die Augen, schaut nach oben, macht Pausen, bevor sie antwortet… wir bei der Kriminalpolizei nennen diese Pause ‘Lügenpause’”. ► Und ein dubioser Jurist befindet: “Anna Durizkaja ist überhaupt nicht die Person, für die sie sich ausgibt. Fast alles, was sie sagt, ist von Anfang bis zum Ende Lüge.” ► Als Durizkaja auf den Aufnahmen eine Textnachricht in ihr Telefon tippt, fragt der Moderator: “Sie hält ihr Telefon wie einen Strohhalm… mit ihren Fingern führt sie buchstäblich die Kommandos von jemandem aus… wer ist dieser geheimnisvolle Gesprächspartner, der jeden ihrer Atemzüge kontrolliert?” Als vermeintlicher Beleg dafür, dass Durizkaja als “Escort-Dame” tätig gewesen sei, werden die Einzelverbindungsnachweise ihres Telefons präsentiert – angeblich im Internet gefunden. Viel plausibler wäre, dass einer der vielen russischen Geheimdienste die Redaktion mit diesen vertraulichen Unterlagen versorgt hat. Auch Video-Aufnahmen der Ermittlungsbehörden sind in dem Film zu sehen. Woher sie kommen, wird nicht erklärt.

Die Nachricht von dem Film spricht sich auch in Kiew schnell herum. Überall wird mit dem Finger auf sie gezeigt, so empfindet es Durizkaja. Auch in Moskau sind viele von Nemzows Freunden entsetzt, glauben, Durizkaja habe gegen ein üppiges Honorar ihren toten Lebensgefährten und dessen Ideale verraten. Durizkaja kann über den Film nicht sprechen, ohne mit den Tränen zu kämpfen. Sie versucht sofort, sich zu rechtfertigen. “Ich bin kein Escort-Girls und war nie eines”, beteuert sie wieder und wieder, und lässt sich auch nicht überzeugen, dass sie das doch gar nicht versichern braucht. Dass sie sich nicht rechtfertigen muss. Zuerst wollte sie NTW verklagen. Ein Anwalt riet ihr davon ab: “In Russland haben Sie keine Chance, die Gericht sind gesteuert von oben. Und in der Ukraine gibt es keine rechtliche Handhabe, weil der Sender in Moskau ist.” Durizkaja fühlt sich ausgeliefert, wehrlos.

Durizkaja will nicht aufgeben Der Journalist, der sie interviewte, beteuerte in den Gesprächen mit ihr, er sei selbst Opfer eines Betruges geworden – der Kameramann, den er über eine Anzeige gefunden habe, sei verschwunden und habe das Filmmaterial ohne sein Wissen nach Moskau weiterverkauft. NTW antwortete nicht auf eine Presseanfrage zu dem Film. Saur Dadajew, der Mörder Nemzows, wurde im Juli 2017 zu zwanzig Jahren Haft verurteilt, vier Mitangeklagte zu elf bis 19 Jahren Haft. Sie beteuern ihre Unschuld, und auch in Oppositionskreisen herrschen bis heute große Zweifel an der Aufklärung der Tat. Die Behörden hätten nicht einmal versucht, nach den Hintermännern und Drahtziehern zu forschen, klagen Freunde des Ermordeten. Nemzow selbst hatte vor seiner Ermordung in einem privaten Gespräch die Angst geäußert, umgebracht zu werden, weil er Präsident Putin in einem Fernsehinterview in der Ukraine unter der Gürtellinie beleidigt hatte. Am Tatort in Moskau bringen Anhänger des Ermordeten das ganze Jahr über Blumen und Gedenkschriften an, die sie Tag und Nacht, bei Hitze und Frost bewachen. Die Stadtreinigung entfernt dieses sogenannte “Volksdenkmal” regelmäßig; Nemzows Anhänger bauen es ebenso regelmäßig wieder auf.

Drew Angerer via Getty Images