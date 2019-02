Die Angst nach der Geburt meines Babys ließ mich bereuen, jemals Mutter geworden zu sein

Ich lächelte und nickte, doch ich ließ nicht zu, dass mir die Augen zufielen. Irgendwann kam sie noch einmal herein und fragte mich, warum ich denn nicht schlafen wolle. In diesem Moment brach ich zusammen. Schluchzend erklärte ich ihr, dass mein Baby sterben würde, wenn ich jetzt schlafen würde. Und dass ich das nicht zulassen würde.

Wir waren bereits um 5:00 Uhr morgens ins Krankenhaus gefahren, weil ich einen geplanten Kaiserschnitt bekommen sollte. Spätabends am selben Tag war ich jedoch noch immer hellwach. Die Krankenschwester sagte mir ein paar Mal, dass ich ein wenig Schlaf bräuchte.

Ich konnte nicht aufhören, über Komplikationen wie den plötzlichen Kindstod oder andere Krankheiten nachzudenken. Außerdem zerbrach ich mir den Kopf darüber, dass das Immunsystem meines Babys noch nicht vollständig entwickelt war. Ich begann, zunehmend in Panik zu verfallen.

Es gab in mir jedoch noch ein anderes Gefühl, das meine Freude trübte. Mir wurde bewusst, welche enorme Verantwortung ich nun trug und ich bemerkte, dass mir diese Tatsache Angst einjagte. Da war dieses kleine, hilflose Baby und sein Leben lag ganz allein in meinen Händen.

Nach der Entbindung wurde ich mit dem Rollstuhl ins Ruhezimmer gebracht. Ein Krankenhausmitarbeiter kam mit einer Checkliste zu mir. Er fragte mich, ob ich traurig war, ob ich mich wertlos fühlte und ob ich das Bedürfnis hatte, mich oder andere zu verletzen . Ich konnte all diese Fragen vehement verneinen. Denn ich war alles andere als traurig.

Meine Schwangerschaft war schwierig gewesen, da bei mir bereits von Anfang an Hyperemesis gravidarum diagnostiziert worden war. Bei dieser Erkrankung leidet man die ganze Schwangerschaft über an extremer Übelkeit und Erbrechen. Und deshalb empfand ich die Geburt als Erleichterung.

Als mein Sohn am 18. Mai 2018 zur Welt kam, wurde ich von meinen Gefühlen überflutet. Ich weinte und die Krankenschwester weinte auch. Es war wunderschön. “Das ist es”, dachte ich mir. “Das ist das Gefühl, von dem alle mir erzählt haben.”

Ich saß den ganzen Tag in einem Zimmer und versuchte, Milch abzupumpen und zu stillen. Bei jedem einzelnen Geräusch meines Sohnes brach ich weinend zusammen. Denn obwohl ich mich so sehr anstrengte, produzierte ich einfach zu wenig Milch. Ich war am Boden zerstört.

Sobald mein Mann morgens aufwachte, nahm er das Baby und ich gönnte mir ein paar Stunden Schlaf. Ich träumte dann jedoch oft davon, dass mein Baby starb, und wachte voller Panik auf. Am liebsten hätte ich überhaupt nicht mehr geschlafen.

Ich fühlte mich frustriert, einsam, hilflos und hoffnungslos. Ich wartete darauf, dass die Sonne endlich wieder aufgehen würde und mein Baby eine weitere Nacht überlebt hätte. Obwohl ich sehr viel Unterstützung von meinem Mann und meiner Schwiegermutter angeboten bekam, wollte ich diese nicht annehmen. Denn ich redete mir ein, dass keiner sich so gut um mein Baby kümmern konnte, wie ich selbst. Außerdem brauchte ich immer jemanden, der morgens hellwach war und meinen Sohn beobachten konnte, falls ich doch einschlafen sollte.

Wenn ich mitten in der Nacht aufstehen musste, um mein Baby zu füttern oder seine Windeln zu wechseln, erlitt ich bei jedem Schritt grauenhafte Schmerzen. Außerdem war ich von dem enormen Blutverlust noch sehr geschwächt. Ich weinte fast jede Nacht stundenlang durch.

Still-Befürworter werden nicht müde zu betonen, dass Säuglingsnahrung nicht gerade das Beste sei. Ihrer Meinung nach ist es sogar nicht einmal das Zweit- oder Drittbeste. Und auch in Foren zum Thema Stillen wird man immer wieder in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass jede Mutter stillen kann. D enn eine Frau, die nicht stillt, sei einfach nur zu egoistisch und würde ihrem Kind auf jeden Fall schaden.

Mein Sohn nahm beim Stillen genau die richtige Position ein. Er war von Geburt an groß und stark und machte alles richtig. Und dennoch wollte mein Körper nicht mitspielen und das tun, was eigentlich ganz natürlich gewesen wäre.

Ich hatte das Gefühl, ich würde dieses unschuldige Kind, das ich gerade erst auf die Welt gebracht hatte, im Stich lassen. Tagsüber brach ich immer wieder ohne offensichtlichen Grund in Tränen aus. Doch innerlich konnte ich nicht aufhören, über all die Arten nachzudenken, auf die neugeborene Babys sterben konnten. Und ich warf mir selbst vor, dass ich eine grauenhafte Mutter war. Ich spürte keinerlei Freude und ich konnte auch keine Verbindung zu meinem Baby aufbauen.

Wenn mein Baby sein Fläschchen bekam, hörte ich seine Magengeräusche. Jeder einzelne Schluck von ihm war für mich wie ein Schlag in die Magengrube. Ich wandte mich an eine Stillberaterin, versuchte mich im sogenannten Powerpumpen, führte Wiegeproben durch und probierte sogar ein ergänzendes Stillprogramm aus. Doch nichts half.

Mein Sohn war jedoch kein Frühchen. Er war schon bei der Geburt sehr groß gewesen und außerdem erst in der 41. Woche zur Welt gekommen. Keiner konnte verstehen, warum ich mir so viele Sorgen machte. Und ich konnte es auch niemandem erklären.

Ich machte mich auf die Suche nach Spendermilch. Doch da mein Sohn gesund war, wollte niemand ihn auf die Notfallliste setzen, damit er Milch erhalten konnte. Ich recherchierte im Internet und fand Warnungen, dass einige frühgeborene Babys an verunreinigter Säuglingsnahrung gestorben waren. Ich hatte sofort Panik, dass dies auch meinem Kind passieren könnte.

Ich dachte darüber nach, wie anstrengend die Schwangerschaft für mich gewesen war, dass ich keine natürliche Geburt gehabt hatte und dass mein Körper jetzt nicht einmal in der Lage war, mein Kind zu ernähren. Ich redete mir immer stärker ein, dass ich einfach nicht dafür geschaffen war, eine Mutter zu sein.

Man sagt, dass der Mutterinstinkt einer Frau sofort eintritt, sobald das Baby auf der Welt ist. Und dass Mütter einfach nur immer ihrem Bauchgefühl folgen sollten. Mein Instinkt machte mir hingegen in aller Deutlichkeit klar, dass bei mir irgendetwas vollkommen schief lief.

Alles, was ich wahrnahm, war Schmerz und Angst

Ich war mir sicher, dass jederzeit das Allerschlimmste passieren würde. Und ich war überzeugt davon, dass meine Ehe an diesem Schicksalsschlag zerbrechen würde und dass ich mich niemals wieder davon erholen würde.

Ich hatte das Gefühl, das Leben von all meinen Angehörigen zerstört zu haben. Außerdem malte ich mir aus, wie ich nach meiner Elternzeit wieder zurück in die Arbeit gehen würde, ohne die Zeit mit meinem Baby genossen zu haben. Und falls mein Sohn überhaupt so lange überleben würde, dann würde er mit Sicherheit sofort sterben, sobald ich ihn nicht mehr zuhause überwachen konnte.

In den sozialen Medien sah ich Posts von anderen frischgebackenen Müttern, die außer sich vor Freude waren. Doch ich konnte es nicht verstehen. Ich konnte nicht begreifen, warum ich nicht das Gleiche fühlte wie sie und warum sie sich nicht so viele Sorgen zu machen schienen wie ich. Ich erinnere mich, dass mein Mann permanent um unser Baby herumscharwenzelte und immer wieder erklärte, wie verliebt er war. Er fragte mich oft, ob ich glücklich war. Ich wusste nicht, was ich ihm darauf antworten sollte.

Denn alles, was ich wahrnahm, war dieses permanente Gefühl von Schmerz und Niedergeschlagenheit in meinem Herzen und in meiner Brust. Außerdem war ich frustriert darüber, dass mein Mann einfach nicht begreifen wollte, dass jeder Atemzug unseres Babys sein letzter sein konnte.

Ich schämte mich, wollte schreien und weinen

Irgendwann gestand mein Mann mir, dass er sich Sorgen um mich machte. Und meine Schwester riet mir, mit irgendjemandem über meine Gefühle zu sprechen. Bei der Kontrolluntersuchung sechs Wochen nach der Geburt fragte der Arzt mich, was mich denn an meinem neuen Leben als Mutter am meisten überrascht hätte.

Ich sah auf den Boden und schämte mich dafür, dass ich keine bessere Antwort parat hatte. “Die grauenhafte Angst. Das hatte ich nicht erwartet”, sagte ich leise. Er lächelte und erklärte mir, dass diese Angst normal sei. Doch ich fühlte mich überhaupt nicht normal.

Ich wollte schreien und weinen und ihn anflehen, mir zu helfen. Ich wollte ihm sagen, dass ich einfach keine Mutter sein konnte. Ich wollte ihm erzählen, dass mein Baby sterben würde.

Stattdessen erwiderte ich sein Lächeln und redete mir ein, dass meine Gefühle vielleicht doch ganz normal waren. Dass andere Frauen mir vielleicht einfach nur noch nie davon erzählt hatten. Und dass ich diesen Schmerz, der so schwer auf meiner Brust lag und mir den Atem raubte, vielleicht für den Rest meines Lebens mit mir herumtragen müsste. Ich erinnere mich, dass ich mir damals dachte, dass ich so auf keinen Fall für immer weiterleben konnte.