Angeblicher Nackt-Auftritt von Melania Trump: Twitter-Nutzer sind irritiert

Melania Trump hat mit einem Auftritt einige Twitter-Nutzer verwirrt.

Als dir First Lady mit ihrem Ehemann Donald bei deren Rückkehr aus dem Irak aus dem Helikopter stieg, sah es für viele so aus, als würde die First Lady keine Hose tragen.

Im Video oben könnt ihr euch davon selbst ein Bild machen.

Melania Trump und ihr Ehemann, US-Präsident Donald Trump, waren am Freitag zu einem Truppenbesuch in der westirakischen Provinz Anbar.

Als das Paar danach wieder in Washington landete, sorgten die Trumps einmal mehr für Aufsehen. Schuld war diesmal das Outfit von Melania.

Als die First Lady in Washington aus dem Helikopter steig, trug sie einen grünen Mantel und eine hellbraune Hose. Das gleiche Outfit hatte sie zuvor im Irak getragen (im Video oben).

Der kurze Mantel ging ihr nur knapp über das Gesäß. Einige Twitter-Nutzer waren von dem Auftritt irritiert.

First Lady unten ohne?

Denn: Für viele sah es so aus, als ob Melania keine Hose trug. Der Grund für die absurde Annahme einiger Twitter-Nutzer: Die Farbe der Hose ähnelte sehr der Hautfarbe der First Lady.

Wer die Bilder aber genauer betrachtet, sollte schnell erkennen, dass auf ihren Beinen einige Hosenfalten zu sehen sind.

Twitter-Nutzer sind irritiert

Dennoch zeigten sich einige Nutzer verwirrt, als sie die First Lady in ebendiesem Outfit sehen und kommentieren ihren Auftritt in dem sozialen Netzwerk.

Ein Nutzer fragt: “Trägt Melania bei ihrem Auftritt überhaupt eine Hose?” Eine andere Nutzerin kommentiert: “Trägt Melania nur einen Mantel? Keine Hose? Das ist schon etwas unangebracht, oder?”

Andere machen sich auch darüber lustig, dass die First Lady eine Sonnenbrille trug. Als die beiden aus dem Flieger stiegen, war es nämlich bereits stockfinster.

(lp)