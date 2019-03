Amerikaner erlebt sechs Minuten lang klinischen Tod – das berichtet er darüber

In einem Interview mit der englischen Nachrichtenseite “Unilad” erzählte der 23-Jährige, wie sich seine Nahtoderfahrung anfühlte .

Tyler ist 23 Jahre alt und lebt in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. Trotz einer seltenen und unheilbaren Krankheit, lässt der Mann sich nicht unterkriegen. Auch als er sechs Minuten lang klinisch tot war, nachdem die Ärzte bereits versucht hatten ihn wiederzubeleben, kämpfte er sich ins Leben zurück.

Im Interview erzählt der Mann, dass er eines Tages ins Krankenhaus gekommen sei. Dort soll ein Arzt zu ihm gesagt haben, dass er eine schwarze Flüssigkeit in seinem Magen habe, die er auspumpen müsse.

Der 23-Jährige ist jetzt Comedian

“Ich war mir dessen nicht bewusst, aber ich hatte einige sehr merkwürdige Visualisierungen”, sagt Tyler ohne zu erzählen, was er genau gesehen hatte.

Er sieht sein Überleben als Beweis dafür an, “wie hartnäckig Menschen mit Behinderung sein können. Wie belastbar sie sind”, fügt der 23-Jährige hinzu.

Tyler bleibt positiv: “Ich weiß, dass die Krankheit unheilbar ist. Wieso sollte ich mich also darüber aufregen?”

Um über Missstände von behinderten Menschen zu sprechen, macht der 23-Jährige inzwischen Stand-Up-Comedy.

“Sie sehen dich nur an und weisen deine kognitiven Fähigkeiten wegen deiner körperlichen Fähigkeiten zurück”

Auf die Frage, was er daran so toll findet, antwortet er: “Die Tatsache, dass ich etwas so Negatives nehmen kann und Leute dazu bringen kann, darüber zu lachen.”

Die Öffentlichkeit habe meist ein falsches Verständnis über Behinderungen im Allgemeinen: