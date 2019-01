Am Ball bleiben! Warum es nicht ausreicht, CSR-Strategien im Fußball zu entwerfen und auf Einzelprojekte zu setzen

Interview mit Marc Werheid

Marc Werheid wurde 1989 in Bergisch Gladbach geboren. Nach dem Abitur im Jahr 2010 am Gymnasium Herkenrath in Bergisch Gladbach absolvierte er ein Praktikum im Deutschen Bundestag unter dem damaligen Vorsitzenden des Innenausschusses Wolfgang Bosbach und begann im Anschluss sein Studium der Betriebswirtschaft (International Business) an der englischsprachigen Fachhochschule Cologne Business School in Köln, das er im Jahr 2014 erfolgreich abschloss. 2016 absolvierte Marc Werheid zudem seinen Master of Arts im Fachbereich „Intercultural Management“ mit dem Studienschwerpunkt „Consulting“ an der Cologne Business School. Während seiner Studienzeit war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und führte über zwei Jahre die älteste studentische Initiative der Fachhochschule, das Corporate Identity Team (CI-Team), an. Seit 2018 promoviert er an der Mendell University in Brünn.

Von 2016 bis Sommer 2018 war Marc Werheid als freier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Advanced Sustainable Management tätig (CASM), das sich mit der Forschung und Lehre zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen auseinandersetzt. Während dieser Zeit war er Teil des „Team-Fußball“, in dem er seine beiden Steckenpferde – Fußball und Nachhaltigkeit – verknüpfte. Seit Herbst 2018 ist er als Berater bei der Nachhaltigkeitsberatung M3TRIX GmbH tätig und leitet den Bereich „Fußball und nachhaltiges Management“. Zudem ist Marc Werheid als Moderator, Speaker für Nachhaltigkeit und Fußball sowie als Autor und Herausgeber tätig. Zuletzt veröffentlichte er als einer von zwei Herausgebern den Sammelband „CSR und Fußball“ (Springer Gabler). Seit 2015 sitzt er zudem ehrenamtlich im erweiterten Vorstand der Großen Gladbacher Karnevalsgesellschaft von 1927 e. V.