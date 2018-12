► Altkanzler Gerhardt Schröder hat in einem Interview mit der “Welt am Sonntag” auf zwei Fehler in der Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel hingewiesen.

► Es sei zwar richtig gewesen, dass Merkel die deutsche Grenze auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im Sommer 2015 nicht schloß. “Sie hatte zwar Herz, aber keinen Plan”, kritisierte aber Schröder. Es sei zu lange der Eindruck erweckt worden, “dass diese Ausnahmesituation die neue Normalität wäre”.

► Der zweite Fehler aus Sicht des SPD-Politikers: Die Kanzlerin habe die bevorstehenden Aufgaben in der Integration kleingeredet. Schröder betonte: “Zu sagen ‘Wir schaffen das’, das war euphemistisch. Richtig wäre gewesen zu sagen: ‘Wir können das schaffen, wenn…’.”

Was Schröder noch über Merkel sagte: