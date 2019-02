Allgäuer Bergführer: Situation wird durch den Klimawandel immer gefährlicher

Jetzt fängt der erst vier oder fünf Kilometer tiefer im Tal an. “ Wenn ich heute erzähle, dass wir damals einfach ums Eck gegangen sind und direkt an der Gletscherzone standen, denken die Leute, der Opa erzählt vom Krieg ”, lacht der 62-Jährige.

Netzer ist ein echtes Bergkind. “Schon als kleiner Junge war ich mit meinem Vater immer in den Bergen. In Pontresina hat der Gletscher früher bis zum Bahnhof runter gereicht”.

Martin Moos via Getty Images Früher reichte der Morteratschgletscher in Pontresina viel weiter ins Tal

Richard Heath via Getty Images Die Eiger Nordwand im Berner Oberland in der Schweiz

► In Bayern werden bis Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich nur noch die Zugspitze und das Nebelhorn übrig bleiben, die schneesicher sind. Der Definition nach heißt das: In sieben von zehn Wintern ist Skibetrieb an mehr als 100 Tagen möglich.

“Der Trainerschein für Hochtouren wird fast nicht mehr nachgefragt. Weil es nicht mehr so viel Spaß macht. Und immer gefährlicher wird . Geröll statt glitzerndem Weiß – das will doch keiner.”

Wetter ist kein Klima, aber: “Es ist offensichtlich, dass das Wetter viel periodischer wird und heftiger ausfällt. Wir haben dieses Jahr im Januar viel Schnee abbekommen, aber der ist nicht sehr dauerhaft geblieben.”

Viele altgediente Wetterregeln, die Netzer früher seinen Schülern erzählt hat, lösen sich auf.

“Zum Beispiel das typische Weihnachtstauwetter. Diesen markanten Wärmeeinbruch über Weihnachten gibt es nicht mehr, weil es oft schon vorher auch deutlich warm ist.”

Und die Skigebiete kämpfen nicht nur mit Schneemangel, sondern auch mit einer erhöhten Lawinengefahr. “Es klingt paradox, aber schneearme Winter sind sehr viel lawinengefährlicher als schneereiche.”

Bergsport fördert den Klimawandel

► Wenn es wenig Schnee hat, sammelt sich mehr Wasserdampf in der Schneedecke. “Das ergibt dann einen sogenannten Schwimmschnee. Innerhalb der Schneedecke ist dann kein Halt mehr da.” Eine heimtückische Gefahr.

Der Klimawandel ist real für Hajo Netzer.

Jeden Tag aufs Neue und von Jahr zu Jahr stärker. Doch das stellt ihn auch vor ein großes Dilemma.

“Klar ist: Die Ski- und Hochtourenziele werden immer exotischer. Skitourenreisen nach Skandinavien, Island oder Georgien boomen wie Harry.”

Bevor die Freizeitsportler im Januar über eine grüne Wiese laufen, fliegen sie lieber nach Norwegen oder Kamtschatka. Denn da liegt auf jeden Fall Schnee.

“Das heizt natürlich die ganze Perversion des Ferntourismus noch weiter an. Und fördert den Klimawandel.”

Im Rahmen einer Themenwoche zum Klimawandel in Deutschland spricht die HuffPost mit Stadtplanern, Naturschützern, Klimaforschern und Meteorologen.

Außerdem schauen wir uns vor Ort an der Küste, in den Bergen, Wäldern und Großstädten gemeinsam mit Experten an, wo die Folgen des Klimawandels in Deutschland bereits sichtbar sind.

