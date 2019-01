Alles rund um das Thema Brustkrebs und Brustimplantate. Wir klären auf!

Brustkrebsmonat“:

Brust-OP, Brustimplantate und Co.

Um die Rolle von Brust-OPs und Brustimplantaten im Zusammenhang mit Krebserkrankungen und deren Vorsorge ranken sich viele Fragen. Viele Frauen sind sich unsicher, ob Brustimplantate die Krebsvorsorge erschweren oder das Risiko für eine Krebserkrankung erhöhen. Diese und weitere Fragen rund um das Thema Brustvergrößerung, Implantate und Brustrekonstruktion beantworten wir im Folgenden.

Die Bruststraffung und die Brustvergrößerung mit Implantaten oder Eigenfett gehören zu den ästhetischen Eingriffen der Brustchirurgie. Zum Zeitpunkt der Durchführung machen sich nur wenige Frauen Gedanken über die Krebsvorsorge und mögliche Beeinträchtigungen durch die eingesetzten Implantate. Häufiger ist es die Frage der Stillfähigkeit nach der Brust-OP, die die meisten Frauen beschäftigt. Erst ab einem Alter von 50 Jahren, ab dem jede Frau alle zwei Jahre im Rahmen des gesetzlichen Früherkennungsprogramms zu einer Mammographie eingeladen wird, wird das Thema Brustkrebsvorsorge präsent.

Ist eine Mammographie mit Brustimplantaten möglich?

Die Mammographie zur Früherkennung einer Krebserkrankung ist auch mit Brustimplantaten möglich. Somit ist eine ästhetische Brustvergrößerung mit Implantaten kein Grund, nicht am Mammographie-Screening teilzunehmen. Der Arzt und die radiologische Fachkraft, die die Mammographie durchführt, sollten jedoch auf die Silikonimplantate hingewiesen werden. Informationen aus dem Implantatpass, den jede Frau bei ihrer Brustvergrößerung mit Implantaten erhält, sind in diesem Zusammenhang für das Mammographie-Team sehr hilfreich.

Bei der Mammographie mit Brustimplantaten gibt es im Hinblick auf die Durchführung einige Besonderheiten. Die Lage des Implantats unter oder über dem Brustmuskel spielt dabei keine Rolle, da es stets unter dem Drüsengewebe platziert wird und somit die Anatomie der Brustdrüse nicht beeinflusst. Um Schmerzen und eine Beschädigung des Brustimplantats zu verhindern, wird die Brust bei der Mammographie weniger stark zwischen den Platten des Screening-Gerätes zusammengedrückt als eine Brust ohne Implantate. Infolgedessen wird das Gewebe auf dem Röntgenbild jedoch weniger gut dargestellt und auch teilweise von den Silikonkissen verdeckt. Es sind also mehr als die zwei üblichen Aufnahmen der Brust notwendig, um das Brustgewebe vollständig beurteilen zu können. Zum Erhalt von Bildern besserer Qualität kommt eine spezielle Technik zum Einsatz: Die radiologische Fachkraft drückt das Implantat flach an die Brustwand, sodass nur das eigentliche Brustgewebe zwischen die Untersuchungsplatten gespannt werden kann. Auf diese Weise kann ein gutes Screening des Drüsenkörpers erfolgen. Um allerdings auch das am Implantatanliegende Brustgewebe zu untersuchen, muss auch die gesamte Brust gescreent werden.

Wenn trotz der speziellen Aufnahmetechniken keine Bilder von ausreichender Qualität bei der Mammographie entstehen, beispielsweise weil die Untersuchung durch das Vorliegen einerKapselfibrose für die Frau zu schmerzhaft war, können andere bildgebende Verfahren zum Einsatz kommen. Zusätzlich zur Mammographie können ein Ultraschall und seltener auch ein MRT die Vorsorgeuntersuchung ergänzen.

Fördern Brustimplantate das Brustkrebsrisiko?

Der Verdacht, dass Frauen mit Brustimplantaten ein höheres Brustkrebsrisiko haben, konnte in mehreren großen Studien nicht bestätigt werden. Im Vergleich zu Frauen ohne Brustvergrößerung haben Frauen mit eingesetzten Silikonimplantaten kein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Auch weitere schwerwiegende Erkrankungen werden nicht von Brustimplantaten ausgelöst, auch dann nicht, wenn Silikon ausgetreten ist. Da moderne Brustimplantate mit einem hochköhäsiven Silikongel gefüllt sind und somit auch bei Beschädigung der Implantathülle nicht auslaufen, besteht keine Gefahr, dass die Silikonfüllung in den Körper gelangt. Sollte ein Implantat beispielsweise bei einer Mammographie durch zu hohen Druck auf die Brust beschädigt werden, besteht keine ernste Gesundheitsgefahr.

Wie kann eine Brust-OP nach einer Krebserkrankung helfen?

Wurde in Folge einer Krebserkrankung oder vorsorglich bei einem stark erhöhten Brustkrebsrisiko eine Amputation der Brüste vorgenommen, kommt häufig eine plastische Brustrekonstruktion zum Einsatz. Der chirurgische Brustaufbau schenkt der Brust wieder Fülle und Volumen und gibt ihr ihre alte Form – oder wenn gewünscht auch eine straffere, größere Form – zurück. Häufig kommen bei der chirurgischen Brustrekonstruktion Brustimplantate zum Einsatz, es ist aber auch ein Brustaufbau mit Eigengewebe aus Gewebelappen, die an verschiedenen Körperstellen entnommen werden können, möglich.

Die Brustrekonstruktion mit Brustimplantaten zählt zu den einfacheren Verfahren des Brustaufbaus nach einer Amputation. Ist nach der Tumorentfernung noch genügend Haut im Bereich der Brust vorhanden, kann wie bei einer klassischen Brustvergrößerung ein Brustimplantat in die Brust eingesetzt werden. Unmittelbar unter den Hautmantel oder unter den Brustmuskel gesetzt, kann dieses langfristig im Körper verbleiben. Ist nach der Mastektomie nicht ausreichend Haut übrig, kommt ein anderes Verfahren zum Einsatz. Über einen Zeitraum von einigen Monaten werden Haut und Brustmuskel so gedehnt, dass eine Höhle entsteht, in die zu einem späteren Zeitpunkt das Implantat eingesetzt werden kann. Die Dehnung des Gewebes erfolgt über einen leeren Kunststoffbeutel, der an die Stelle des Implantats gesetzt wird und in regelmäßigen Abständen mit Kochsalzlösung gefüllt wird. Die wiederholte Injektion der Flüssigkeit vergrößert den Beutel langsam und sorgt so für die erforderliche Gewebedehnung. Ist die gewünschte Größe erreicht, kann der Expander durch das endgültige Brustimplantat ersetzt werden.

Die Brustrekonstruktion mittels Eigengewebe stellt eine kompliziertere Methode des Brustaufbaus dar. Lappen aus Haut, Fettgewebe, Blutgefäßen und ggf. Muskelgewebe werden an verschiedenen Stellen des Körpers entnommen und in sorgfältiger Feinstarbeit zu einer Brust geformt und fixiert. Somit wird die Brust aus natürlichem, körpereigenem Gewebe wieder aufgebaut. Die mikrochirurgische Methode des Brustaufbaus mit Eigengewebe ist aufwändiger und komplizierter als der Aufbau mit Implantaten, hat aber den Vorteil, sehr natürlich aussehende, symmetrische Ergebnisse erzielen zu können. Welche Methode für eine Patientin am besten geeignet ist, hängt von den körperlichen Voraussetzungen, möglichen weiteren Behandlungsschritten und den Wünschen und Vorstellungen der Patientin ab.

Die ästhetisch-plastische Brustchirurgie bietet somit auch Frauen, die an Brustkrebs leiden, verschiedene Möglichkeiten der Rekonstruktion. Insbesondere die Rekonstruktion der Brust im direkten Anschluss an die Amputationsoperation, also die Entfernung und der Wiederaufbau der Brust im Rahmen eines einzigen Eingriffs, hilft vielen Frauen dabei, eine Mastektomie besser zu verkraften. Mögliche Asymmetrien oder Formunstimmigkeiten können in einem weiteren Eingriff behoben werden. Auch die Rekonstruktion der Brustwarze und des Warzenhofes sind im Rahmen weiterer, kleinerer Eingriffe möglich. Mithilfe der rekonstruktiven Brustchirurgie kann die Brust nach einer Mastektomie demnach vollständig wieder aufgebaut und der gesunden Brust angepasst werden.