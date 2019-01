ullstein bild via Getty Images

ullstein bild via Getty Images Der Mann hat sich prompt bei der Supermarktkette beschwert.

Ein Aldi-Kunde hat in seiner gekauften Wurst eine erschreckende Entdeckung gemacht.

Auf der Facebook-Seite des Supermarkt-Riesen macht er seinem Ärger Luft.

Verschimmeltes Essen, tote Würmer im Salat oder sogar lebende Tiere im Essen: In Lebensmitteln von Ketten wie Aldi Süd, Lidl und Edeka haben Kunden in der Vergangenheit schon so Einiges gefunden.

Ein Mühlheimer fand heute ebenfalls etwas, das offensichtlich nicht in sein Essen gehörte und sogar gesundheitsgefährdend war. Prompt schrieb er der Supermarktkette auf ihrer Facebook-Seite und beschwerte sich.

“Fast erstickt wegen Draht in ‘Aldi’ Weisswurst!”

Der Mann kaufte eine Weißwurst beim Discounter. Als er hineinbiss, stellte er etwas Erschreckendes fest:

“Fast erstickt wegen Draht in ‘Aldi’ Weisswurst! Den Kundenservice interessiert es nicht! Dieser Draht steckte in der Weisswurst und wurde nach dem unangenehmen Vorfall zur Veranschaulichung auf die Weisswurst gelegt. Sehen Sie sich einmal die Größe an...wie um Himmels Willen kann/darf so etwas die Wurstfabrik verlassen?!“

Und tatsächlich: Auf der abgebissenen Wurst ist ein dünner blauer Draht zu sehen.