Man muss sich Emmanuel Macron als wartenden Präsidenten vorstellen. Der Franzose fordert die Neugründung der EU – und die deutsche Regierung antwortet regelmäßig mit einiger Verzögerung.

Auch dieses Mal, als Macron am Dienstag einen Brief an alle Europäer in den großen europäischen Tageszeitungen abdrucken ließ, fiel die Antwort aus Deutschland zunächst nach dem Motto aus: “Danke, ist vorgemerkt.”

An diesem Wochenende aber wird in der “Welt am Sonntag” die ausführliche Antwort von Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Chefin und womöglich eines Tages Bundeskanzlerin, erscheinen.

Schon vorab hat die Zeitung Ausschnitte aus dem Gastbeitrag von AKK veröffentlicht. Wir haben sie mit den Europa-Plänen von Macron verglichen. AKKs Europa-Ideen – auf den Punkt gebracht.

Grenzschutz: Darauf kann man sich immer einigen