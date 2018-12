Zu sehen sind in der Gruft auch farbige Szenen, die den Priester, seine Mutter, seine Frau und seine Kinder zeigen. Zu erkennen seien auch Musikaufführungen, Segelboote und Jagdszenen, erklärte das ägyptische Antikenministerium.

Die private Grabstätte habe Wahtye gehört, einem hohen Priester der fünften Dynastie von König Neferirkare. Die fünfte Dynastie geht aus das Jahr 2500 bis 2350 vor Christus zurück. In der Gruft konnten die Archäologen unter anderem 24 farblich gestaltete Statuen bewundern – alle erstaunlich gut erhalten.

Am Samstag wurde die Gruft in einem Pyramidenkomplex südlich von Kairo geöffnet und erstmals bestaunt. Das berichtet die britische Tageszeitung “Daily Mail” .

Ägyptische Archäologen haben nahe Kairo ein mehr als 4400 Jahre altes Grabmal gefunden. Es sei außergewöhnlich gut erhalten und zeichne sich durch die farbige Bemalung der Statuen im Inneren aus, sagte Antikenminister Chalid al-Anani am Samstag. “Es handelt sich um eine der schönsten Entdeckungen, die wir in der vergangenen Zeit gemacht haben.”

Reuters In der Gruft sind mehrere Statuen zu sehen.

Gruft wurde zum ersten Mal seit über 4000 Jahren geöffnet

Die zehn Meter lange und drei Meter breite Gruft sei seit über 4000 Jahren nicht geöffnet, sagte Mostafa Waziti, Generalsekretär des obersten Rates der Antiquitäten, der “DailyMail”.

Das Grab sei unberührt und ungeplündert gefunden worden. Das war zuletzt beim Fund des Grabs vom ägyptischen König Tutanchamun vor fast 100 Jahren der Fall – eine Sensation.

“Es ist ein einzigartiger Fund”, sagte Waziri. Die Gruft sei in einem nahezu perfekten Zustand. In den letzten Jahrzehnten sei so etwas nicht mehr vorgekommen.