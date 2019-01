Das Landgericht Berlin hat den AfD -Bundestagsabgeordneten Jens Maier wegen eines rassistischen Tweets zur Zahlung von 15.000 Euro Schmerzensgeld an Noah Becker verurteilt.

Wie Boris Becker das Urteil kommentiert

Laut “Spiegel” hatte Becker Maier aufgefordert, 7500 Euro an eine karitative Einrichtung zu spenden, um den Streit beizulegen. Maier ging darauf nicht ein und provozierte die Zivilklage, schreibt das Magazin.

► Boris Becker kommentierte das Urteil am Dienstag in einem Tweet mit zwei Worten: “Love / Liebe”, schrieb er zu dem Hashtag “Deutschland”. Auch einen Panda-Emoji fügte er an.