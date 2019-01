AfD-Mann Magnitz: "Es kann auch ein Raubüberfall gewesen sein"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Frank Magnitz wurde Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens.

► Der am Montag in Bremen brutal niedergeschlagene AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz hat keinerlei Erinnerungen an die Tat.

► Der Chef des Bremer Landesverband der AfD will sich daher auch nicht darauf festlegen, dass linksextreme Gewalttäter das Attentat verübt haben. Der “Bild” sagte er: “Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es kann auch ein Raubüberfall gewesen sein.“

► Einem Passanten, der ihm nach der Tat geholfen hat, erzählte Magnitz nach Informationen der Zeitung, dass ihm drei vermummte Männer mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen und Mützen in den Innenhof gefolgt seien.

Was die Polizei zu der Tat mitteilte:

Die Polizei widersprach der Darstellung der AfD, Unbekannte hätten mit einem Kantholz auf Magnitz eingeschlagen und auf den am Boden liegenden eingetreten. So heißt es in einer Pressemitteilung: