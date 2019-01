Lotto: Briten knacken Mega-Jackpot – 8 Fälle zeigen, was ihnen drohen kann

Vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn man sich anschaut, was aus vergangenen Lotto-Gewinnern geworden ist.

Aktuell sorgen Frances und Patrick Connolly aus Irland für Aufsehen in den Medien. Der Grund: Das Paar hat den 128-Millionen-Euro-Jackpot geknackt – und will diesen Gewinn nun auch noch mit Menschen teilen, die sie lieben.

10 Millionen Euro gewann der Brite Michael Carroll 2002 im Lotto. Schon zehn Jahre später war er pleite. Der Grund: Er hatte all sein Geld für Prostituierte, eine Villa und Drogen ausgegeben.

Blöd gelaufen. Carroll landete in einer Keks-Fabrik, wie die HuffPost US berichtete – einen anderen Job bekam er nicht mehr. In die Keks-Fabrik musste er übrigens mit dem Fahrrad fahren. Seinen Führerschein hatte der unter Drogeneinfluss Auto gefahrene Lottogewinner auch noch verloren.

2. Die Hinterhältige, die am Ende immer verliert