Abschiebung von kriminellen Asylbewerbern: Woran sie so oft scheitern

Junge Flüchtlinge prügeln am Samstag im bayerischen Amberg wahllos auf Passanten ein – und durch die Bundesrepublik hallt ein Aufschrei der Empörung.

Bei den Tätern, die zwölf Menschen verletzten, die meisten leicht, handelt es sich um Teenager – sie sind alkoholisiert, stammen aus Afghanistan, dem Iran und Syrien.

Auch in Cottbus kommt es in der Silvesternacht zu einem Angriff, mutmaßlich durch einen Flüchtling. Auf der Homepage der Stadt heißt es später: “Sollte der (...) Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein, werden wir nicht zögern, ihm (...) klarzumachen, dass er (...) ein Ticket in die Heimat zu lösen” hat.

An der Stellungnahme gibt es heftige Kritik – und doch berührt sie eine Frage, die sich in diesen Tagen viele stellen: Was muss sich der Staat von Straftätern aus dem Ausland gefallen lassen? Wann sind Abschiebungen eine Option? Und warum sind sie in der Vergangenheit so oft gescheitert?

Hier lest ihr die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

1. Wer wird abgeschoben?