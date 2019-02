8 Stunden arbeiten ist out – probier's mal mit 5!

Dieser Artikel erschien zuerst bei Forbes.

Wann bist du am produktivsten? Morgens? Mittags? Nachts?

Ich wurde so erzogen, die frühen Morgenstunden zu nutzen. Ich dachte mein ganzes Leben lang, dass alles “vollkommener” wäre, je früher ich aufwachte.

Diesen Gedanken haben mir meine Eltern schon früh eingetrichtert: Ich lebte in einem Zuhause, in dem jeder um sechs Uhr morgens schon “auf und an der Arbeit” war. Manchmal auch früher.

► Ausschlafen hieß um acht Uhr aufstehen. Doch so spät in den Tag zu starten, bedeutete gleichzeitig, dass man faul ist. Als ich aufwuchs, zählte Produktivität nur, wenn sie früh stattfand.

Spulen wir zu dem Monat zurück, als mein Ehemann Steve und ich im Juni 2017 einen zweimonatigen Trip nach Europa buchten.

Wir wollten testen, wie wir unser eigenes Geschäft am Laufen halten und gleichzeitig weniger arbeiten können. Dafür haben wir auch extra niemanden verraten, dass wir nach Europa, in eine andere Zeitzone, geflogen sind.

Wir bemühten uns, den Trip in Spanien und Italien zu genießen und gleichzeitig unseren Betrieb zuhause weiter voranzutreiben – auch wenn wir sechs Stunden Zeitverschiebung hatten.

Jeden Tag standen wir auf, wann immer wir wollten, hatten ein gemütliches Frühstück, verbrachten vier oder fünf Stunden am Strand und dann gab es noch ein entspanntes Mittagessen, bevor wir zurück in unser Hotelzimmer gingen – normalerweise zwischen 16 und 18 Uhr. Erst dann fingen wir mit der Arbeit an.

► Das war der Vorteil schon sechs Stunden vor der amerikanischen Zeit zu sein.

Nachdem wir fünf Stunden gearbeitet hatten, gingen wir spät Abendessen. In Spanien und Italien war es gegen 22 Uhr noch hell – das hat auf jeden Fall nicht geschadet.

Wir waren produktiver

Die Verbindung zwischen entspanntem Vormittag und produktivem Nachmittag ging nahtlos ineinander über. Und überraschenderweise: Nachdem wir uns den ganzen Tag entspannt hatten und machen konnten, was wir wollten, war es wesentlich leichter, sich am späten Nachmittag hinzusetzen und zu arbeiten.

Wir konnten viel erledigen. Eigentlich sogar mehr als sonst. Das machte uns unmissverständlich klar, dass wir die Zeit, die wir haben, immer so nutzen sollten.

► Diese Erkenntnis kennt man auch unter dem Begriff “Parkinsonsche Gesetze”: “Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen, um die Zeit auszufüllen, die für sie zur Verfügung steht.”

► Wir persönlich tauften diese Erkenntnis “#SpainBrain” (Spanien-Gehirn).

Bevor wir zurückflogen, beschlossen wir, dass das #SpainBrain uns für unser restliches Leben begleiten wird.

Schule dein Gehirn um

Die 40-Stunden-Woche ist ein Konstrukt – erfunden im späten 19. Jahrhundert – das wir alle einfach als notwendig akzeptiert haben.

Als es etabliert wurde, entlastete es die Industriearbeiter tatsächlich. Es wurde jedoch seither von Wall Street Händlern und der Silicon-Valley-Kultur missbraucht und verzerrt. Diese sagen nämlich, dass man konstant arbeiten muss, um etwas vorantreiben zu können.

Diese falsche Einstellung kann man an dem permanenten Geplapper über “hetzen” und “wetzen” und “keine freien Tage” festmachen. Und natürlich daran, dass viele Menschen stolz sind, “ach so sehr beschäftigt zu sein”.

Als Gründer erhoffst du dir eigentlich Freiheit und Flexibilität, aber es endet meist damit, dass deine Räder ständig durchdrehen und deine Zeit für unnötige Dinge draufgeht. Du fühlst dich ständig schuldig, weil du nicht genug gibst und verrennst dich in deine unendlich wachsende To-Do-Liste.

► Es ist Zeit, dass wir uns umschulen – und nichts anderes als das #SpainBrain akzeptieren.

Weniger arbeiten, heißt nicht weniger effektiv

Um das #SpainBrain zu bekommen, musst du anders an dein Verhältnis zu Zeit und Effektivität herangehen. Und das heißt: Komplett umdenken und sich von dem abwenden, was wir unser Leben lang beigebracht bekommen haben.

► Was, wenn du nur fünf Stunden am Tag arbeiten könntest? Was müsstest du tun, um das möglich zu machen, wenn du keine andere Wahl hättest?

Genau das haben Steve und ich uns am Ende unseres Urlaubs gefragt.