5 radikale Ideen, die im Kampf gegen Klimawandel und Müll-Krise helfen können

Mit keinem dieser Pläne wird sich die Welt komplett retten lassen – und zwar nicht einmal annähernd. Denn dafür müssten wir die momentanen Dynamiken in unserer Wirtschaft und Gesellschaft von Grund auf verändern.

Im Jahr 2018 ist jedoch auch eine ganze Reihe radikaler Ideen entstanden, um die Menschheit aus dem Schlamassel zu befreien, in dem sie sich befindet. Einige dieser Ideen sind ganz neu. Andere sind durch die Weiterentwicklung von sehr viel älteren Ideen entstanden. Manche dieser Ideen sind auch umstritten.

Darüber hinaus sind wir bereits jetzt schon dabei, Tier- und Insektenarten in einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit auszurotten .

Die Erde scheint sich rasend schnell auf einen Wendepunkt zuzubewegen, an dem die globalen Systeme in den sogenannten “Treibhaus-Zustand” gedrängt werden. Dies würde bedeuten, dass die Temperaturen sich um bis zu fünf Grad erhöhen könnten und der Meeresspiegel um bis zu 60 Zentimeter ansteigen würde.

Uns bleiben nur noch 12 Jahre , in denen wir unsere CO2-Emissionen drastisch verringern müssen . Denn anderenfalls wird sich die bevorstehende Klimakatastrophe nicht mehr vermeiden lassen.

RomoloTavani via Getty Images

Die Grundidee ist es, Gase in der Atmosphäre zu versprühen, die die Sonneneinstrahlung verringern sollen, indem sie sie zurück ins Weltall reflektieren. Dadurch soll wiederum die Temperatur auf der Erde gesenkt werden. Der Prozess ahmt die Auswirkungen einer großen Vulkanexplosion nach, bei der Gase freigesetzt werden, die zu einer Erdabkühlung führen.

Es wird der erste Praxistest für eine jahrzehntealte Technologie namens solares Geo-Engineering sein, die bisher nur in Laborversuchen erforscht wurde.

Im Frühjahr 2019 will eine Gruppe von Wissenschaftlern der Harvard University Ballons in die Atmosphäre schicken , die Kalziumkarbonatpartikel in der Luft verteilen sollen. Damit wollen sie herausfinden, ob sich die Temperatur auf der Erde durch diese Methode verringern lässt.

Valentina Kruchinina via Getty Images

“Nicht über Geo-Engineering zu sprechen, ist der größte Fehler, den wir jetzt machen könnten”, sagte der Atmosphärenforscher David Fahey von der Nationalen Ozean- und Atomsphärenbehörde der USA in einem Interview mit dem Wissenschaftsmagazin “ Nature ”.

Es besteht die Befürchtung, dass es durch den Einsatz dieser Methode weniger Niederschläge geben könnte oder dass es durch die verringerte Sonneneinstrahlung in manchen Regionen zu Ernteausfällen kommen könnte.

Geo-Engineering ist die extremste Waffe in dem Arsenal an Ideen zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels. Diese Methode wird sogar von einer ganzen Reihe an Menschen unterstützt , die den Klimawandel ansonsten bekanntermaßen nicht sonderlich ernst nehmen.

Joe Raedle via Getty Images

Dies soll den Korallen dabei helfen, schneller zu wachsen. Die Methode wird momentan sowohl in Indonesien als auch in den Teilen des Great Barrier Reefs, die bei den Massenbleichen zerstört wurden, ausprobiert.

Inzwischen versuchen Wissenschaftler jedoch, die Korallen durch den Einsatz von Strom wieder nachwachsen zu lassen. Dazu befestigen sie Stahlgerüste an Teilen des Riffs, die durch die Bleichen stark zerstört wurden. Diese Gerüste werden anschließend unter Strom gesetzt, wodurch das Vorkommen von Mineralen erhöht werden soll.

Die Wissenschaftler sind jedoch optimistisch und suchen nun nach weiteren Enzymen, die andere Plastikarten zersetzen könnten. “Diese zufällige Entdeckung lässt darauf schließen, dass diese Enzyme noch weiter verbessert werden können. Und dies wiederum könnte uns bei der Entwicklung einer Recycling-Methode für den permanent wachsenden Berg aus weggeworfenem Plastikmüll helfen”, sagte John McGeehan, Biologieprofessor an der University of Portsmouth und leitender Wissenschaftler bei dieser Studie.

Mittlerweile wurde sogar in menschlichen Stuhlproben Plastik nachgewiesen. Von dem Plastikmüll, der zwischen 1950 und 2015 weltweit produziert wurde, wurden lediglich 9 Prozent recycelt .

Die Entdeckung sorgte für großes Aufsehen, da sie eine neue Lösung für die Plastikmüll-Krise sein könnte. Weltweit werden pro Sekunde mehr als 16.000 Plastikflaschen gekauft. Das sind eine Million Plastikflaschen pro Minute. Der Großteil dieser Flaschen landet auf Müllhalden oder wird in der Natur weggeschmissen. Der biologische Abbau von Plastikflaschen kann jedoch bis zu 400 Jahre dauern.

Im April 2018 berichteten Wissenschaftler, dass sie zufällig ein Mutanten-Enzym entdeckt hätten , das Plastik “fressen” könne. Das Enzym zersetzt die Polymere in dem Kunststoff PET, einer häufig verwendeten Plastikart, die sich vor allem in Einwegflaschen findet.

Antagain via Getty Images

Es gibt nur wenige Tiere, die bei Menschen einen so enormen Ekel auslösen wie Kakerlaken. Denn sie sind ein Zeichen für Schmutz und Krankheiten. In China erleben die Tiere momentan jedoch eine Art Renaissance, weil sie eine mögliche Lösung für die Berge an Lebensmittelabfällen sein könnten, die jedes Jahr entstehen.

Kakerlaken werden bereits seit einiger Zeit wegen ihrer vermeintlichen medizinischen Einsatzmöglichkeiten gezüchtet. Sie sollen gegen Bauchschmerzen, Erkältungen und andere Beschwerden helfen können. Inzwischen werden sie jedoch auch als Müllschlucker eingesetzt.

In einer Anlage in Jinan, in der ostchinesischen Provinz Shandong, die von dem landwirtschaftlichen Technologieunternehmen Shandong Qiaobin betrieben wird, werden Milliarden von Kakerlaken jeden Tag mit 50 Tonnen Lebensmittelabfällen gefüttert.

Müll in Ressourcen verwandeln

Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge werden die Abfälle vor Tagesanbruch angeliefert und über Rohre in die Behälter mit den Kakerlaken geleitet.

Aus den Ausscheidungen der Kakerlaken wird dann Dünger hergestellt und wenn die Kakerlaken sterben, werden sie zu Tierfutter verarbeitet. “Das ist so, als würde man Müll in Ressourcen verwandeln”, erklärte Li Hongyi, die Vorsitzende von Shandong Qiaobin, gegenüber Reuters.

Das Unternehmen plant, bis zum Ende des Jahres noch drei weitere Anlagen zu errichten. Dadurch soll ein Drittel der Lebensmittelabfälle der sieben Millionen Einwohner der Stadt Jinan beseitigt werden.

Der Haken an der Sache ist, dass die Kakerlaken die Umwelt in der Gegend zerstören könnten, wenn sie aus der Anlage ausbrechen würden. Im Jahr 2013 sind auf einer Zuchtanlage bereits über eine Million Kakerlaken ausgebrochen, weil das Treibhaus, in dem sie sich befanden, durch Vandalismus zerstört wurde.

5. Fleisch aus dem Labor