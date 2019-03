5 einfache Dinge, die jeder tun kann, um die Ozeane zu retten

LisaStrachan via Getty Images

LisaStrachan via Getty Images

Vermeidet den Kauf von unnötigem Plastik, wenn ihr könnt. Entscheidet euch für verpackungsfreies Obst und Gemüse oder kauft in einem kunststofffreien Supermarkt ein (falls es einen in der Nähe gibt).

Einweg-Kunststoffe sind überall – denkt an Einweg-Tragetaschen, Strohhalme, Kaffeetassen und die Kunststoffverpackungen, die so oft im Supermarkt zu finden sind.

Die Vermüllung der Ozeane ist ein Problem von so großer Tragweite, dass es sich oft zu groß anfühlt, als dass wir es in Angriff nehmen könnten. Aber es gibt einfache Möglichkeiten, etwas zu bewirken.

2. Mehr recyceln

Strände und Meere vermüllen zunehmend, also stellt sicher, dass ihr euren Teil dazu beitragt, den Hausmüll ordnungsgemäß zu entsorgen.

Nicht jeder Kunststoff ist recycelbar, aber wenn ihr euren Plastikmüll reinigt und dann in die Recycling-Tonne werft, ist das die beste Chance, der Müll wiederverwendet wird.

Laut Umfragen sind die meisten von uns zwar gut darin, Küchenabfälle zu recyceln. Aber wir tun uns schwer, wenn es um Kosmetik-Müll geht. Anstatt Shampoo- und Duschgelflaschen in den Papierkorb zu werfen, solltet ihr sie ausspülen und recyceln.

3. Nehmt an einer Strandreinigung teil

In Großbritannien (und Deutschland, Anm. d. Red.) gibt es Events, in denen Menschen gemeinsam einen Strand reinigen. Es lohnt sich, zu prüfen, ob es eine Strandreinigung in eurer Nähe gibt.

Oder, wenn ihr wenig Zeit habt, aber trotzdem helfen wollt, könnt ihr die ersten zwei Minuten jedes Strandbesuchs damit verbringen, Müll aufzusammeln.