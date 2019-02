Drei Bauarbeiter in Estland dachten, sie würden einen von Eis eingeschlossenen Hund retten.

In der Klinik stellte sich heraus: Sie hatten einem wild lebenden Wolf das Leben gerettet.

Die drei Männer in Estland wussten nicht, was sie sich da ins Auto schaffen.

In dieser Woche entdeckten drei Bauarbeiter am Sindi-Damm ein hilfloses Tier, eingeschlossen von Eis im Fluss Parnu. Offenbar ein Hund!

Sie schwammen zu dem Tier durch das eiskalte Wasser, wie sie der estnischen Zeitung “Postimees” hinterher berichteten. Sie retten das völlig entkräftete Tier, packten es in ihr Auto und fuhren zu einer nahen Tierklinik. “Das Tier war ganz ruhig, schlief direkt ein”, sagte einer der Arbeiter der Zeitung.

Doch es war gar kein Hund…

In der Klinik dann die Überraschung: Bei dem vermeintlichen Hund handelte es sich eigentlich um einen wild lebenden Wolf.

► Die Ärzte hatten schon Zweifel, dass das Tier vor ihnen ein Hund war. Ein Jäger habe dann laut “Postimees” bestätigt: Das ist ein junger Wolf, etwa ein Jar alt.

Die Organisation Estonian Union for the Protection of Animals teilte später mit, wie die BBC berichtet: Der Blutdruck des Wolfs sei sehr niedrig gewesen, daher habe er sich wohl so ruhig im Auto verhalten.