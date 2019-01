24 Stunden in Barcelona

Kataloniens Hauptstadt ist von Deutschland aus schon in knapp zwei Flugstunden zu erreichen. Der Unterschied könnte kaum größer sein. Sind gerade in Süddeutschland im Winter Minusgrade bis in den zweistelligen Bereich normal, sinkt die Durchschnittstemperatur in Barcelona nicht unter 10 Grad, die sich in der Sonne wie frühlingshafte zwanzig Grad anfühlen.