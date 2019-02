“Ich schlug am Morgen vor, die Vorhänge zu öffnen. Dann sagten meine Freunde, dass sie bereits offen sind. (...) Ich dachte, sie machen Witze. Also stand ich auf, um das Licht einzuschalten. Doch ich fing an, in Panik zu geraten, weil mir klar wurde, dass ich nicht mehr sehen konnte.”

Powell verlor durch das Methanol-Gemisch fast ihr Augenlicht und auch ihre Nieren hörten auf zu funktionieren . Die heute 23-Jährige erinnert sich noch ganz genau an den Morgen nach der Partynacht:

Powell hatte allerdings keinen Kater. Wie sich herausstellte, hatte die junge Frau am Vorabend Wodka getrunken, dem lebensgefährliches Methanol beigemischt wurde. Das berichtet unter anderem der Sender BBC News.

BBC Hannah Powell erinnert sich gut an den Morgen nach der Partynacht.

Frau wird durch Alkoholgemisch lebensgefährlich krank

Sofort brachten die Freunde die junge Frau in ein Krankenhaus. Powell sagt, dass sie sehr große Angst hatte. Wie BBC berichtet, soll die Engländerin sehr verwirrt gewesen sein und zeitweise auch gedacht haben, dass sie entführt wird.

Untersuchungen im Krankenhaus ergaben, dass Powell an einer Methanolvergiftung litt. Der Wodka, den sie am Abend zuvor in der Bar getrunken hatte, war demnach mit verbotenen chemischen Substanden vermischt. Auch ihre beiden Freunde hatten aufgrund des Vodkas Magenkrämpfe. Powell sagte:

“Es gibt wohl Mafia-Banden, die den mit chemischen Substanzen versehenen Wodka an Bars verkaufen. Kunden denken fälschlicherweise also, dass sie einen herkömmlichen Wodka kaufen – aber dem ist nicht so. Es ist sehr gefährlich.”

Zwei Wochen nach der Einlieferung ins Krankenhaus kehrte Powell zurück nach Hause. Von da an musste sie fast 18 Monate lang zur Dialyse.

Danach erhielt die junge Frau eine Niere von ihrer Mutter. Mittlerweile ist ihr Sehvermögen von “völlig schwarz” zu “sehr neblig” übergegangen, wie Powell BBC sagt. Sie hofft nun, einen Blindenhund zu bekommen, der ihr mehr Unabhängigkeit verschafft.

