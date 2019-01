Mit der Zeit kann das sexuelle Verlangen in Beziehungen abnehmen.

Wir haben ein paar Tipps, wie ihr mit mehr Lust auf Sex ins neue Jahr starten könnt.

Gesünder essen, mehr Sport machen, weniger Stress – all das nehmen sich viele fürs neue Jahr vor. Doch wie wär’s mit diesem Vorsatz: mehr Lust auf Sex!

Sex- und Beziehungsexperte Justin Lehmiller hat in seinem Blog ein paar Tipps veröffentlicht, wie ihr mit mehr Verlangen und Spaß im Bett ins Jahr 2019 startet.

1. Sprecht mehr miteinander

Studien haben ergeben: Wer mehr Geräusche im Bett macht, ist sexuell zufriedener. “Stöhnen hilft, zu zeigen, was dir gefällt und was sich gut anfühlt – und indem du diese Informationen an deinen Partner kommunizierst, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du bekommst, was du willst”, schreibt Lehmiller.

Gleichzeitig signalisierten Geräusche dem Partner Wertschätzung für seine Bemühungen – und könnten die sexuelle Erregung des Partners steigern.

2. Erinnere dich daran, dass Sex vielfältig ist

“Die Forschung zeigt, je aktiver Menschen beim letzten Sex waren, desto eher kamen sie zum Orgasmus”, schreibt Lehmiller. Das gelte sowohl für Frauen als auch für Männer.

“Vielleicht kennst du das Sprichwort: Vielfalt ist die Würze des Lebens. Nun, die Studienergebnisse deuten an, dass Vielfalt auch die Würze für dein Sexualleben sein könnte”, schreibt der Therapeut.

3. Kuschelt anstatt nach dem Sex gleich einzuschlafen

Unabhängig vom Geschlecht: Je mehr Zeit sich Menschen für Zuneigung nach dem Sex nähmen, desto zufriedener seien sie sowohl mit ihrem Sexleben als auch mit ihrer Beziehung insgesamt, schreibt Lehmiller.

“Nicht nur das, was ihr während des Sex macht, ist wichtig, sondern auch, was ihr danach tut.”