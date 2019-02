Ich war 20 Jahre lang mit einem Psychopathen verheiratet – so bin ich ihm entkommen

Zum Glück “stimmt” vermeintlich immer irgendetwas an ihnen nicht, das menschliche Gehirn funktioniert so, es schützt uns, wiegt uns in Sicherheit, sagt, siehst du, ganz ruhig, hier haben wir doch den Grund, warum sie in den ganzen Schlamassel geraten ist und es nicht gemerkt hat; mir würde das sicher nicht passieren , sogar ganz sicher nicht.

Wenn wir uns bei einer Tasse Kaffee kennenlernen würden, oder in einer Bar bei einem Drink, würde mich vermutlich niemand für ein typisches Opfer halten. Niemand würde auf die Idee kommen, dass ich eine Frau sein könnte, die 20 Jahre lang in einer Ehe mit einem Psychopathen gefangen war. Man hat da nämlich diese Bilder im Kopf, von Frauen, denen SO WAS passiert.

Rolf hingegen geriet beruflich immer wieder in Sackgassen. Dafür machte er jedoch nie sich selbst, sondern immer alle anderen verantwortlich: Andere Mitarbeiter, unmögliche Chefs und am Ende sogar mich. Doch ich hörte nicht auf, ihm den Rücken zu stärken. Ich wollte so sehr, dass er erfolgreich und glücklich war, dass ich meine eigenen Bedürfnisse vollkommen untergrub.

Die Kinder und den Haushalt versorgte ich im Alleingang. Ich arbeitete nebenbei freiberuflich, so viel es ging, denn Rolf wurde nicht müde zu behaupten, ich sei faul und würde ihm nur auf der Tasche liegen . Doch obwohl ich teilweise bis zum Rande der völligen Erschöpfung arbeitete, war es meinem Mann nie genug. Er machte meine Arbeit lächerlich, bezeichnete sie als wertlos. Dabei verdiente ich gar nicht schlecht. Und auch zu Hause hielt ich alles am Laufen. Organisierte Kindergeburtstage, Taufen, Hobbys, Auftritte, Feiern, Einschulungen, Vorsorgeuntersuchungen, Musikschule, Elternabende und vieles mehr.

Mit den beleidigendsten und demütigendsten Worten, die er jemals gegen mich eingesetzt hat, machte er seinem Frust Luft, indem er mich angriff, hart und gnadenlos. Ich erinnere mich nicht an das, was er wirklich sagte, aber daran, wie ich zusammengebrüllt wurde.

Doch anstatt mich gegen seine unhaltbaren Anschuldigungen, Beleidigungen und Verletzungen zu wehren, nahm ich sie an und glaubte ihm all die schrecklichen Dinge, die er über mich sagte. Er ließ mich glauben, dass auch unsere Freunde, Bekannten und Kollegen so über mich denken würden und das raubte mir den letzten Rest meines Selbstwertgefühls. Ich wurde fragil und unsicher.

Er ließ nicht locker und schrieb mehrere Briefe an verschiedene Ärzte und Psychotherapeuten, in denen er meine “Störung” beschrieb.

Seine widersprüchlichen Botschaften machten mich beinahe krank: Sei anhänglich – sei selbstständig, arbeite hart – sei abends nicht müde , rede mehr mit mir – aber nur das, was ich hören will, bezieh nicht jede Kritik auf dich – sei doch mal ein bisschen selbstbewusster.

Mein Mann dankte es mir nicht. Im Gegenteil. In all den Jahren fand er unzählige Gelegenheiten mich zu demütigen, zu verletzen, zu missbrauchen. Ständig verglich er mich mit anderen Frauen, die angeblich so viel toller waren als ich: bessere Ehefrauen, bessere Liebhaberinnen, bessere Kumpels.

Der Moment, als Rolf sich den Spiegel vorhielt

Und gerade weil seine Vorwürfe so ungeheuerlich waren, erhaschte mich während seiner Tirade ein winzig klarer Moment der Erkenntnis: Es war ein Spiegel, den er da vor sich hielt, aber nicht ich war darin zu sehen, sondern er selbst. Alles, was er mir vorwarf, worüber er sich lustig machte oder lästerte, waren nicht meine Fehler, sondern seine eigenen. Er beschrieb sich in seinen Vorwürfen an mich so gut selbst, dass ich mich wunderte, warum mir das nicht nicht früher aufgefallen war.

Etwas brach in dieser Situation auf, ich spürte es unter der Oberfläche, sodass ich für einen Augenblick ganz gelassen war. Vielleicht, weil mir dieser unfassbar klare Gedanke, dass er ein Problem hatte und nicht ich, half, seine Worte mit Abstand zu betrachten.

Wie konnte ich überhaupt so lange bleiben?

Natürlich werde ich oft gefragt, wie ich es überhaupt fast zwanzig Jahre mit meinem Mann aushalten konnte und dabei noch zwei Kinder quasi allein großgezogen habe. Doch das hat mit meinem Selbstverständnis als Ehefrau und Mutter zu tun. Ich dachte, das ist normal, das wird schon wieder, wir schaffen das. Überall liest man, dass jede dritte Ehe geschieden wird – in meinem Bekannten- Kollegen- und Freundeskreis dieser Zeit habe ich in all den Jahren nie eine Trennung erlebt; diese Möglichkeit war einfach für mich nicht-existent.

Und dann waren da noch die Kinder. Meine beiden Kinder, die ich vor dem Schmerz einer Scheidung um jeden Preis bewahren wollte. Ihnen zu Liebe habe ich all die Jahre durchgehalten, den emotionalen Missbrauch ertragen, entschuldigt und gerechtfertigt.

Ich konnte mich nicht selbst trennen, konnte nicht aus diesem rasenden Zug springen, der mein Leben geworden war. Es musste erst richtig eskalieren. Jemand musste mir die Entscheidung der Trennung abnehmen.

Wie der rasende Zug zum Halten kam

Und das tat Rolf. Eines Tages kam er zu mir und sagte mir, dass er sich von mir trennen wolle. Doch mein Mann hatte seine ganz eigene Vorstellung von einer Trennung.

Er sagte mir, dass er mich immer noch über alles liebe und mit mir alt werden wolle. Doch da er jetzt kurz davor war, zum ersten Mal in seinem Leben richtig viel Geld zu verdienen, wollte er sicherstellen, dass ich davon nichts abbekam.

Ich sollte einen nachträglichen Ehevertrag unterschreiben. Einen Vertrag, der es mir gestatten sollte, weiterhin im Haus wohnen zu bleiben. Der Rolf jedoch im Falle einer Scheidung von allen finanziellen Verpflichtungen mir gegenüber entbinden würde.