HuffPost Deutschland

Dieses Jahr zu Weihnachten feiert Deutschland einen besonderen Geburtstag: Damit ist hier nicht die Geburt von Jesus Christus gemeint, sondern stattdessen zelebrieren wir das 15-jährige Bestehen eines Gesetzes, das die Leben von Millionen von Menschen hierzulande geprägt hat: Die Rede ist vom Arbeitslosengeld II (ALG II), umgangssprachlich auch Hartz IV genannt. Und ja, tatsächlich feiert Hartz IV genau an Heiligabend Geburtstag – denn an diesem Tag vor 15 Jahren wurde das Gesetz ausgefertigt und vom Bundespräsidenten besiegelt. Eingeführt wurden die Leistungen Anfang 2005, sie lösten das bis dahin geltende System von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ab, welche zum ALG II zusammengelegt wurden. Während Hartz IV für die einen die Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung bedeutete, empfinden andere das System als staatlich verwaltete Armut. Ob die Auswirkungen nun positiv oder negativ waren: Fakt ist, dass der Bezug von Hartz IV die Leben von aktuell fast 4,2 Millionen Menschen nachhaltig beeinflusst. Zum 15. Jahrestag hat die HuffPost deshalb 15 Menschen befragt, die von Hartz IV leben oder gelebt haben, um die Gesichter hinter dem umstrittenen System zu präsentieren. ANMELDEN UND LIFE-TEAM FOLGEN Erhalte die wichtigsten Artikel und Blog-Beiträge täglich per Mail. Die Newsletter können personalisierten Content und Werbung enthalten. Erfahre mehr Newsletter E-Mail-Adresse Danke für deine Anmeldung. Du wirst eine E-Mail erhalten, um deine Anmeldung kurz zu bestätigen. Bei deiner Anmeldung ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest Das sind ihre Geschichten: 1. Angelika Vallen: “Man lebt am Abgrund”

Angelika Vallen bezieht seit einigen Jahren Hartz IV. Sie findet, dass der monatliche Hartz-IV-Satz viel zu niedrig berechnet ist. Zum Beispiel fehlt ihr das Geld für Medikamente, die sie regelmäßig einnehmen soll. Die 60-Jährige wünscht sich, dass der Hartz-IV-Satz angemessen erhöht wird, weil sie in ihrem Alter keine Vollzeitstelle mehr finden wird. “Das Schlimmste für mich war, als Ende August meine Schwester verstorben ist. Wegen Hartz IV konnte ich an der Beerdigung nicht teilnehmen, denn ich hätte nach Nordrhein-Westfalen fahren müssen und die Fahrt hätte mich über 100 Euro gekostet. Natürlich hätte ich auch entsprechende Trauerkleidung benötigt und wenigstens ein paar Blumen. Das Jobcenter war nicht bereit, mir einen Zuschuss auf Darlehensbasiszu gewähren.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 2. Arnold Schnittger: “Das war mein schlimmstes Gespräch auf dem Amt”

Melanie Dreysse

Arnold Schnittger ist Vater von Nico, der schwerbehindert ist. Als Nicos Mutter erkrankte, musste Schnittger seinen Beruf aufgeben, um sich in Vollzeit um seinen Sohn kümmern zu können. Damals war er zum ersten Mal auf staatliche finanzielle Leistungen angewiesen. Besonders bemängelt Schnittger den unmenschlichen Umgang mit den Leistungsbeziehern im Jobcenter – sowie die mangelnde Empathie für pflegende Familienangehörige. “Im Sozialamt stieß ich auf wenig Verständnis. Ich erinnere mich an eine Situation mit einem Sachbearbeiter, die ich während eines Beratungsgesprächs erlebte: ‘Wie lange pflegen Sie ihren Sohn denn im Schnitt?’ Ich antwortete: ‘Am Wochenende rund um die Uhr. In der Woche 16 Stunden am Tag.’ Darauf fragte der Beamte, warum ich Nico lediglich 16 Stunden pro Tag pflege. ‘Acht Stunden am Tag ist Nico in der Tagesförderung’, antwortete ich. ‘Na dann können sie doch in der Zeit arbeiten.’ ‘Ich würde aber auch gern mal schlafen – nachts ist das nicht möglich. Außerdem würde ich dann insgesamt 24 Stunden arbeiten.’ Die Antwort des Beamten ließ mich augenblicklich verstummen: ‘Also wissen Sie, ich habe auch drei Kinder großgezogen!’” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 3. Davide Müller: “Ich habe mich total gehen lassen”

Davide Müller (Name von der Redaktion geändert) ist bereits mit Sozialhilfe aufgewachsen und ist selbst in Hartz IV gerutscht, nachdem er aufgrund eines Streits seine Ausbildung abgebrochen hat. Während er Hartz IV bezogen hat, hat er sich von seiner Außenwelt isoliert. Mittlerweile hat er wieder eine Vollzeitstelle und ist froh, nicht mehr von Hartz IV abhängig zu sein. “Ich habe in den Tag hineingelebt, habe mich gehen lassen, mich in meiner Wohnung verkrochen und nur noch Computerspiele gespielt. Außer beim Einkaufen habe ich mich nur noch über den Computer mit Menschen unterhalten.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 4. Elżbieta Kremplewski: “Das ist mein größter Wunsch zu Weihnachten”

Elżbieta Kremplewski

Elżbieta Kremplewski lebt seit Jahren von Hartz IV. Für sie ist das soziale Stigma, dem die Leistungsbezieher ausgesetzt sind, am schlimmsten. Dennoch gibt sie die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht auf. “Hartz IV bedeutet für mich vor allem soziale Isolation. (...) Ich weiß, dass sich meine finanzielle Situation niemals mehr verbessern wird – meine Rente wird ähnlich hoch sein wie der Hartz-IV-Satz. Aber eins möchte ich in meinem Leben noch verändern: Ich möchte die mittelgroße Stadt, in der ich jetzt lebe, verlassen, und näher zu meiner Tochter ziehen – am liebsten in eine richtige Großstadt.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 5. Perry Feth: “Der Staat muss sich wieder an seine wichtigsten Aufgaben erinnern”

Perry Feth

Perry Feth lebt als alleinerziehender Vater mit seinen drei Kindern von Hartz IV. Der freie Autor und Publizist engagiert sich auf seiner Internetseite freie-hartz4-presse “gegen Behördenwillkür und Ausbeutung”. “Welche Wünsche könnte man nun als Alleinerziehender mit drei Kids haben? Auf Anhieb fallen einem viele ein, wie zum Beispiel: vernünftige Ganztagsbetreuung an allen Oberschulen bis wenigstens 16.30 Uhr, damit man Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. (...) Der Staat muss sich wieder an seine wichtigsten Aufgaben erinnern, nämlich: Arme, Alte, Kinder und Kranke, Arbeitnehmer und Arbeitssuchende vor den Interessen der Kapitalwirtschaft zu schützen.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 6. Martin Junker: “Den Arbeitslosen geht es nicht so schlecht”

Martin Junker (Name von der Redaktion geändert) lebt seit 2009 von Hartz IV. Er sagt, viele Menschen in seiner Situation würden auf hohem Niveau jammern. Er selbst habe nie ernsthafte Probleme mit dem Jobcenter gehabt, Junker wünsche sich jedoch für die Zukunft ein bedingungsloses Grundeinkommen, denn das hätte positive Auswirkungen – nicht nur für Hartz-IV-Empfänger. “Mich stört, dass viele Menschen auf Hartz-IV-Empfänger oder Arbeitslosengeld-II-Bezieher mit Verachtung heruntersehen. Sie sind der Meinung, jeder sei an der Misere grundsätzlich selbst schuld, ohne sich dafür zu interessieren, welche Umstände jemanden in diese Lebenssituation gebracht haben. Dennoch kann ich die Leute nicht verstehen, die sich immer nur beklagen und an allem herummäkeln. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht es Arbeitslosen in Deutschland nicht so schlecht.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 7. Nicola Steiner: “Wir sind durch die Hölle gegangen”

Nicola Steiner

Nicola Steiner ist nach der Trennung von ihrem Mann im Jahr 2007 in Hartz IV gerutscht, weil der keinen Unterhalt für ihre Kinder gezahlt hat. Zwei Jahre später hat sie versucht, sich als Reitlehrerin selbstständig zu machen. Doch weil der Betrieb zu wenig Gewinn brachte, forderte das Jobcenter, Steiner solle ihn verkaufen und von dem Erlös leben. Daraufhin stellte es sämtliche Zählungen ein – genau zu dem Zeitpunkt erlitt Steiner einen schweren Verkehrsunfall, der sie berufsunfähig machte. Von da an musste ihre kleine Familie um ihre Existenz kämpfen. Über ihre Erlebnisse hat Steiner ein Buch geschrieben: “Die Lüge vom Sozialstaat”. Hier ein Auszug: “Es gibt eine Bezeichnung, die meinen Kopf regelmäßig zum Qualmen bringt: Das Ding heißt ja Jobcenter. Nach meinem Verständnis also ein Zentrum, in dem man einen Job findet. Weit gefehlt: Jobangebote unterbreiten sie so gut wie keine (woher auch – gibt halt nicht genug Jobs für alle), aber ein mehrwöchiger Bewerbungskurs wurde mir gesponsert, weil das konnte ich vorher noch nicht so gut – bin ja nur ein kleiner Schreiberling so als gelernte Redakteurin. “Ja, nee, is’ klar”, würde Comedian Atze Schröder jetzt wohl anmerken.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 8. August Weil: “So herablassend hat mich das Jobcenter behandelt”

August Weil (Name von der Redaktion geändert) war nach seinem Studium kurzfristig auf Hartz IV angewiesen, bis er einen Vollzeit-Job gefunden hat. Für die Zahlungen ist er dankbar, jedoch kritisiert er den Umgang der Sachbearbeiter mit ihren Kunden: So wenig Wertschätzung hat er noch nie erlebt. “Das erste, was ich von meiner Sachbearbeiterin im Jobcenter zu hören bekam, war, dass ich aus ihrer Sicht nicht wirklich “bedürftig” sei. Sie stellte mir die Frage: ‘Sie haben ja während Ihres Studiums arbeiten können, oder? Warum denn nicht jetzt?’ (...) Es war eine seltsame Erfahrung, trotz all meiner Bemühungen in den vergangenen Jahren schlagartig so wenig Wertschätzung entgegen gebracht zu bekommen.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 9. Christian Berktold: “Ohne Antidepressiva hätte ich das nicht überstanden”

Christian Berktold erlitt 2013 einen Burnout und musste deswegen seine Firma aufgeben. Erst nachdem seine Ersparnisse nahezu aufgebraucht waren, traute er sich, Hartz IV zu beantragen. Mittlerweile hat Berktold wieder einen Job in leitender Position gefunden – mit den psychischen Folgen der vergangenen Jahre hat er aber immer noch zu kämpfen. “2015 war dann der Punkt erreicht, an dem ich wirklich nichts mehr hatte. Einkäufe bezahlte ich mit dem Geld, das ich mir von der Familie lieh und das ich durch Flaschensammeln verdiente. Schließlich habe ich doch Hartz IV beantragt und nach langen, erniedrigenden Diskussionen auch bewilligt bekommen – allerdings nur für sechs Monate. Die Hilfestellung von Seiten des Jobcenters, um der Hartz-IV-Spirale zu entkommen, war gleich Null. Ohne Antidepressiva hätte ich die Situation wohl nicht überstanden.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 10. Ursula Mathern: “Die Politiker haben die jüdisch-christliche Tradition nicht begriffen”

Ursula Mathern

Ursula Mathern ist seit über sechs Jahren arbeitslos. In dieser Zeit hat sie 600 Bewerbungen geschrieben – und 600 Absagen kassiert. Allerdings resigniert Mathern nicht: Um anderen Menschen, die sich in ähnlicher Lage befinden, zu helfen, hat sie die Arbeitsgemeinschaft “Die Brennessel” gegen die Stigmatisierung von Hartz-IV-Empfängern gegründet. Die studierte Theologin findet: Durch Hartz IV seien die vielfach beschwörten jüdisch-christlichen Werte in Deutschland verloren gegangen. “Schon die Mutter der Hauptperson in der Weihnachtsgeschichte wäre heute ein Fall für den Verfassungsschutz. Schätzte Maria sich doch schon vor dessen Geburt glücklich, dass ihr Sohn dazu beitragen werde, die bestehenden Verhältnisse umzuwälzen, die Gewaltigen vom Thron zu stoßen, die Erniedrigten zu erheben, die Hungrigen mit Gütern zu füllen und die Reichen leer ausgehen zu lassen. Gewiss bleiben solche Hoffnungen und Erwartungen nicht ohne Einfluss.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 11. Bettina Hölscher: “Das Jobcenter wollte uns aus der Wohnung werfen”

Bettina Hölscher ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie nicht mehr arbeiten gehen und lebte deswegen lange Zeit von Hartz IV. Nach Hartz-IV-Standards war Hölschers Wohnung vier Quadratmeter zu groß, sodass sich das Jobcenter weigerte, die Miete zu übernehmen. Deswegen sollte Hölscher eine kleinere Wohnung suchen – ein schwieriges Unterfangen mit drei Kindern und knappen Finanzen. “Wir leben zu viert auf 99 Quadratmetern – laut der üblichen Regelungen zu Hartz IV sind das allerdings vier Quadratmeter zu viel. Das Jobcenter wollte also, dass ich mir gemeinsam mit meinen Kindern eine kleinere und günstigere Wohnung suche – aber dann hätte ich keinerlei Rückzugsraum mehr gehabt. Es kann doch nicht sein, dass Alleinerziehende keinen eigenen Rückzugsraum zur Verfügung haben dürfen und die meisten im Wohnzimmer schlafen? Allein psychisch ist das extrem belastend. Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 12. Marita S.: “Meinem Hund geht es besser als mir”

Marita S. hat nach etwa 40 Jahren Arbeit ihren Job verloren – seitdem lebt sie von Hartz IV. Arbeitslos sein bedeutet für Marita allerdings nicht dasselbe wie beschäftigungslos sein – schließlich trägt die Mitte 60-Jährige Zeitungen aus und kümmert sich um ihren Hund. “Nach 40 Jahren Arbeit war ich offensichtlich nicht mehr gut genug für den Arbeitsmarkt: Wie viele meiner Kolleginnen wurde ich durch jüngere Mitarbeiterinnen ersetzt – die vielleicht besser aussehen, aber natürlich deutlich weniger Erfahrung haben. (...) Dass ich nun arbeitslos bin, heißt allerdings nicht, dass ich beschäftigungslos bin – auch ich habe meinen Alltag, meine Aufgaben, kümmere mich um meinen Hund, trage zwei Mal pro Woche Zeitungen aus und verdiene mir so ein wenig Geld hinzu. Zu viel darf es allerdings nicht sein: Sollte ich mehr als 165 Euro pro Monat bekommen, kassiert das Jobcenter den Überschuss ein. Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 13. Jürgen Weber: “Hartz IV fühlt sich an, wie ein Leben im offenen Strafvollzug”

Jürgen Weber / Hartz IV Betroffene e.V.

Jürgen Weber war selbst jahrelang Hartz-IV-Empfänger, er arbeitet aber mittlerweile wieder in Vollzeit. Im Jahr 2005 hat er den Verein “Hartz IV Betroffene” gegründet, um anderen Hartz-IV-Empfängern zu helfen, sie rechtlich zu beraten und zu Jobcenter-Terminen zu begleiten. “Ich hatte stets und habe auch immer noch den Eindruck: Hartz-IV-Empfänger werden so behandelt, als hätten sie keine Rechte. Wir werden vom Jobcenter eher verwaltet, als dass uns geholfen wird: fordern statt fördern. Hartz IV fühlt sich an, wie ein Leben im offenen Strafvollzug – nur, dass man im Knast immerhin noch drei Mahlzeiten am Tag bekommt.” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 14. Katharina Trier: “Das Jobcenter drohte, weil mir das Geld für ein Busticket fehlte”

Katharina Trier (Name von der Redaktion geändert) ist 34 Jahre alt und lebt in Mecklenburg-Vorpommern. Sie und ihr Freund beziehen beide Hartz IV. Weil ihnen das Geld fehlte, konnten beide sich kein Busticket leisten, um zum Jobcenter zu einem Termin zu fahren. Nun drohen dem Paar Sanktionen. Das heißt: Ihnen könnten zehn beziehungsweise 30 Prozent ihres Hartz-IV-Satzes gestrichen werden. “Ich habe dann bei unserer Beraterin vom Jobcenter angerufen und sie gefragt, was das Ganze soll. So, wie mit uns umgegangen wird – das ist der falsche Weg. (...) Die Antwort der Sachbearbeiterin war: ‘Sie haben schließlich Verpflichtungen dem Jobcenter gegenüber.’” Den ganzen Beitrag lest ihr hier. 15. Agatha Kremplewski: “In der Schule fragten sie mich, wie ich so leben kann”

Agatha Kremplewski