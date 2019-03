11 Merkmale von sehr intelligenten Menschen

Die meisten Kommentatoren sind sich einig: Es gibt ein paar Eigenschaften, die viele intelligente Menschen gemeinsam haben. Und die Wissenschaft gibt ihnen Recht. Diese Merkmale bleiben jedoch meist unbemerkt, denn sie können nicht so einfach mit einem IQ-Test gemessen werden.

Tatsächlich denken viele Menschen von sich, dass sie sehr intelligent seien. Jedoch kann man überdurchschnittlich intelligente Menschen recht schnell an bestimmten Eigenschaften erkennen. Das zeigen die Kommentare auf der Diskussionsplattform Quora , die der Frage nachgehen, welche gemeinsamen Merkmale intelligente Menschen haben. Viele Menschen, darunter auch Hochbegabte, beteiligten sich an der Beantwortung.

Woran erkennt man einen intelligenten Menschen? Die meisten denken dabei an Außenseiter wie Sheldon Cooper, den hochbegabten Physiker mit mangelhaften sozialen Kompetenzen aus der Serie “Big Bang Theory“ . Dabei ist diese Vorstellung von Intelligenz klischeebeladen und schlicht falsch.

1. Sie können gut zuhören

Dieses Merkmal findet Richard Muller, Professor für Physik an der renommierten University of Berkeley, besonders eindrücklich: Er traf den berühmten Physiker Freeman Dyson, der sein Fach durch seine wegweisenden Forschungen maßgeblich beeinflusste - und war verärgert, da dieser kaum sprach und lieber Fragen stellte, um das Gespräch am Laufen zu halten.

Er schreibt auf Quora:“Ich fühlte mich fast hintergangen. Dabei praktizierte er einfach etwas, das er über die Jahre entwickelt hatte: Die Kunst des Zuhörens.“ Während man aufmerksam zuhöre, könne man viele Informationen aufnehmen, verarbeiten und in neue Zusammenhänge setzen.

2. Sie machen öfter ein Nickerchen

Albert Einstein war bekannt dafür, gerne mal ein Nickerchen in seinem Büro zu halten. Die Wissenschaft gibt ihm recht: In einer von der NASA finanzierten Studie fanden Forscher der University of Pennsylvania heraus, dass Astronauten nach einem 15-minütigen Nickerchen bessere kognitive Leistungen erzielten.

3. Sie haben wenig Freunde

Das klingt erst einmal traurig – aber der Eindruck ist falsch: Psychologen der London School of Economics analysierten die Daten von 15.000 Erwachsenen – unter anderem ihr Wohlbefinden, ihren Wohnort, ihre Beziehungen und ihren IQ. Das Ergebnis: Wenn schlaue Menschen weniger Zeit mit ihren Freunden verbringen, sind sie glücklicher.

Carol Graham von der University of Maryland sagte der “Washington Post“: “Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass die Menschen, die intelligenter sind und diese Kapazität nutzen können, weniger dazu neigen, soziale Kontakte zu pflegen, weil sie auf verschiedene Langzeitprojekte fokussiert sind.“

4. Sie haben einen großen Wissensdurst

Dieses Merkmal liegt auf der Hand: Wer intelligent ist, will auch viel wissen und hat Spaß daran, neues zu lernen und auszuprobieren. Das zeigt sich vor allem bei besonders intelligenten Menschen, den Hochbegabten, wie das deutsche Begabtenzentrum auf seiner Webseite schreibt. Intelligente Menschen geben sich nicht mit dem Staus-quo zufrieden, sondern hinterfragen scheinbare Selbstverständlichkeiten und suchen nach neuen Lösungen.

5. Sie sind unordentlicher