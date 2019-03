30-Minuten-Formel: So leicht kann jeder im Alltag etwas für seine Gesundheit tun

“Es verbrennt nicht nur Kalorien, vor allem Fett, was euch hilft, euer Körpergewicht zu kontrollieren, es aktiviert auch mehrere Muskeln in eurem Körper.”.

Die führende Organisation in Großbritannien für mentale Gesundheit, Mind, empfiehlt, mehr zu gehen. Und: “Draußen in der Natur zu sein, kann helfen, die Stimmung anzuheben.”

Eine Untersuchung der BBC-Sendung “The Truth About Getting Fit” zeigte: 10.000 Schritte am Tag – für viele der heilige Gral, spricht man über das Gehen – sind nicht die effektivste Methode, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Die 10.000-Schritte seien nicht das “Ergebnis rigoroser wissenschaftlicher Studien, sondern das Ergebnis einer cleveren Marketingkampagne”, heißt es in der Sendung.

Das BBC-Team führte dann ein eigenes Experiment durch und fand heraus: Drei 10-minütige Sitzungen mit zügigem Gehen pro Tag (was etwa 3.000 Schritten entspricht) – bekannt als “Active 10” in Großbritannien – seien mit größeren gesundheitlichen Vorteilen verbunden als 10.000 langsamere Schritte pro Tag.

► Eine aktuelle Studie, die im “British Journal of Sports Medicine” veröffentlicht wurde, ergab, dass Gehen für nur 10 Minuten pro Woche das Risiko eines frühen Todes reduziere.

Die Studie analysierte Gesundheitsdaten von mehr als 88.000 Erwachsenen aus den 1997 und 2008 und verknüpfte diese mit Todesfällen, die bis Ende 2011 registriert wurden. Bei denjenigen, die sich 10 bis 59 Minuten pro Woche moderat bewegten, wurde festgestellt, dass sie während des Untersuchungszeitraums ein um 18 Prozent geringeres Sterblichkeitsrisiko hatten, als diejenigen, die nicht aktiv waren.

Wie schnell muss man gehen?