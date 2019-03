111 HuffPost-Geschichten, die zeigen, dass die Welt besser ist als ihre schlechten Nachrichten

Die Aufgaben von Medien ist es, auf Dinge hinzuweisen, die schieflaufen, Missstände in der Gesellschaft aufzudecken, Ereignisse kritisch zu hinterfragen. – die Welt ist voll von schlechten Nachrichten. Doch es passieren auch viele gute Dinge. Im Großen wie im Kleinen entwickeln Menschen Lösungen für Probleme, helfen sich gegenseitig und ermutigen andere, Gutes zu tun und mutig zu sein. Deshalb haben wir euch auch diese Geschichten erzählt. Hier sind unser 100 besten: 1. Schwarz-Rot-Bunt: 69 Jahre Bundesrepublik. 69 Jahre Einwanderung. 69 Gesichter.

2. Los Angeles könnte bald ein riesiges Tunnelsystem bekommen, das den Verkehr in den Städten revolutioniert

3. Eine Familie droht im Meer zu ertrinken – da hat ein Mann die rettende Idee

4. Ein dänisches Dorf sperrt Demenz-Kranke ein und gibt ihnen so ihre Freiheit

5. In der Wüste Abu Dhabis entsteht ein Hotel – dahinter steckt eine energieautarke Oase

6. Neuseelands Premierministerin ist der Beweis, dass die Welt mehr Frauen an der Macht braucht

7. Finnland testet das bedingungslose Grundeinkommen und widerlegt das wichtigste Argument der Kritiker

8. Umweltrevolution in Island: Wie ein Kraftwerk schädliches CO2 in harmloses Gestein verwandelt

9. E-Mobilität und High-Speed-Train: Was Deutschland von Chinas Weg zu nachhaltiger Mobilität lernen kann

10. Wie diese Kleinstadt im britischen Shropshire zwei syrischen Flüchtlingsfamilien ein komplett neues Leben geschenkt hat

11. Mit einer innovativen Idee will dieses Unternehmen gegen die Wohnungsnot kämpfen

12. Hund leckt immer wieder an seiner Besitzerin und rettet ihr so das Leben

13. Migration, Flucht, Armut: Diese 24 Geschichten haben uns zum Jahresende Mut gemacht

14. Sie entkam mit 11 Jahren der Kinderehe – heute kämpft Nada für Gerechtigkeit für alle Mädchen

15. Hunde warten an der Krankenhaustür – dahinter steckt eine berührende Geschichte

16. Bürgerrechtler Frank Richter: Wir müssen mit Wutbürgern reden – und nur so geht’s

17. Dieser Mann demonstriert seit Monaten gegen den Brexit – das treibt ihn an

18. Obdachloser findet 15.000 Euro: Was er mit dem Geld macht, hilft nun Hunderten

19. Junge wird in der Schule gemobbt: An seinem Geburtstag stehen vermummte Biker vor ihm

20. “Ich saß wegen Drogen acht Jahre im Knast – so habe ich ein neues Leben begonnen”

21. Hund schnüffelt an seiner Besitzerin und rettet ihr so drei Mal das Leben

22. Es gibt kaum noch Schäfer in Deutschland – ein 36-Jähriger will den Beruf retten

23. “Ich bin um die Welt gereist – dann traf ich die mutigste Entscheidung meines Lebens”

24. Briefe gegen Depression: So bewahrt eine Therapeutin Menschen davor, sich umzubringen

25. Ärzte in den USA versuchen, woran Politiker scheitern: Sie wollen die Waffengewalt stoppen

26. Die Welt geht unter und du willst nicht nur zuschauen? So hilfst du, sie zu retten

26. 15-Jährige schwänzte wochenlang die Schule – warum ihr jetzt Tausende zuhören

27. Wenn wir an die wichtigsten Momente von G20 denken, vergessen wir viel zu schnell Momente wie diesen

28. Während die GroKo streitet, lösen diese Bürgermeister die Probleme Deutschlands

29. Wie ein fränkischer Bürgermeister den Bevölkerungsschwund auf dem Land bekämpft

30. Céphas Bansah ist Kfz-Mechaniker in Ludwigshafen und rettet nebenbei sein Volk in Ghana

31. Der Klimawandel bedroht Hamburg – doch Stadtplaner kämpfen dagegen an

32. Wie Leer den Aufstieg von der “Arbeitslosenstadt” zur Boom-Region geschafft hat

33. “Meine psychische Krankheit hält mich nicht mehr davon ab, die Welt zu bereisen”

34. Mehr Frauen in der Politik: Dieser Mann aus Erlangen erklärt, wie’s geht

35. Wie ein Ehepaar dafür sorgt, dass es für Kinder in Afrika zum ersten Mal nachts hell ist

36. Wie ein Bürgermeister eine sächsische Neonazi-Hochburg toleranter gemacht hat

37. Rassisten wollten mich in mein Land zurückschicken, also lief ich 2000 Kilometer nach Polen

38. Wie eine Stadt es geschafft hat, innerhalb kurzer Zeit die Zahl der Vergewaltigungen zu halbieren

39. Was im Koran über Weihnachten steht, zeigt, wie nah sich Muslime und Christen eigentlich sind

40. Kranker Junge verrät einer Frau seinen größten Wunsch – drei Jahre später erfüllt sie ihn

41. In Städten findet eine Verkehrsrevolution statt, ohne dass wir es merken

42. Warum Wittenbergs “zweiter Bürgermeister” die wohl kleinsten Häuser der Welt baut

43. Wie Norwegen mit Unterwasser-Drohnen gegen die Verschmutzung der Meere kämpft

44. Diese Frau hat seit 1000 Tagen jeden Tag eine gute Tat vollbracht – so einfach könnt ihr ihrem Beispiel folgen

45. In diesem Haus lässt sich genug Gemüse anbauen, um drei Generationen einer Großfamilie zu ernähren

46. Gesundheit, Glück, Erfolg: Forscher zeigen, wie mächtig positive Gedanken sind

47. Nach Explosion: Diese Aktion der BVB-Fans ist das stärkste Signal gegen die Gewalt

48. Wie zwei Designer mit einem Hochhaus Hunger und Armut bekämpfen wollen

49. Knapp 900.000 Menschen in Deutschland sind wohnungslos – diese Idee könnte das ändern

50. Boyan Slat: “Ich will die Meere von Plastik befreien – obwohl es unmöglich scheint”

51. Ein kleines Dorf in Nordfriesland zeigt, wie der Breitband-Ausbau gelingen kann

52. 6-Jährige ist unheilbar an Krebs erkrankt – Polizeichef erfüllt ihr ihren größten Wunsch

53. Tier-Liebe: Kranker Mann trifft Hund auf Autobahn – am Ende weinen alle

54. Für Milliarden Menschen wird das Trinkwasser bis 2050 knapp – diese Frau will das verhindern

55. Lehrerin an Brennpunktschule: “Die Kinder helfen mir, den Mut nicht zu verlieren”

56. Polizisten erwischen Dieb auf frischer Tat, dann machen sie ihm ein Geschenk

57. Unterirdische Parks, Farmen und Lebensräume: Mit faszinierenden Projekten kämpfen Metropolen gegen den Platzmangel

58. Erste Wetterfee mit Down-Syndrom: So hat Mélanie Ségard ihren Traum verwirklicht

59. Bürgermeister von Ascha: Mein Dorf versorgt sich selbst mit erneuerbaren Energien

60. Neue Nasa-Studie zeigt: So einfach könnten Flugzeuge um 70 Prozent umweltfreundlicher werden

61. Wie Baden-Badens Bürgermeisterin es schafft, dass Bürger mehr zu sagen haben

62. Paris macht vor, wie die Verkehrsrevolution gelingen kann

63. US-Journalist: Darum war 2018 das beste Jahr der Menschheitsgeschichte

64. “Verrückter weißer Bauer”: Wie ein Australier Armut und Hunger in Afrika bekämpft

65. Brandenburger Bürgermeister hat abgehängte Stadt wiederbelebt – jetzt will er sogar Berliner zu sich locken

66. Kampf gegen Luftverschmutzung: 6 Dinge, die deutsche Städte von Paris lernen können

67. Mann wird Auto gestohlen, seine Kollegen handeln sofort

69. Ein Obdachloser stand 3 Jahre an derselben Straßenecke - dann fasste sich eine Frau ein Herz

70. Forscher finden heraus: Camping kann gegen eins der größten Volksleiden helfen

71. Dänemark hat seine Lebensmittelverschwendung um 25 Prozent reduziert – dank dieser Frau

72. Ein britischer Architekt will einen Drohnen-Flughafen in Ruanda bauen – und damit tausende Menschen retten

73. Ein Grundeinkommens-Experiment in Afrika könnte die Entwicklungshilfe revolutionieren

74. Tausende Flüchtlinge auf Lesbos leben im Elend – ein Lager zeigt, dass es anders geht

75. Türkischer Journalist erklärt, warum Erdogan beim Referendum nur verlieren kann

76. Oxford-Ökonom Max Roser: Die Welt wird ständig besser

77. Mit einer spektakulären Methode wollen Forscher das Abschmelzen der Pole stoppen

78. Vor einem Jahr beschloss dieser Chef, gezielt Mütter einzustellen – das ist das Ergebnis

79. Dänische Kinder sind glücklicher – das machen ihre Eltern anders

80. Wie diese Frau unser Leben glücklicher, sozial gerechter und gesünder machen will

81. Stadtplaner: Es gibt eine Lösung für die Wohnungs-Misere in deutschen Großstädten

82. Diese 8 Menschen haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für Frieden in ihrer Heimat zu kämpfen

83. Erziehung: Wie Eltern die Kreativität ihrer Kinder fördern können und warum es wichtig ist

84. Mit diesem Bild zeigt eine Krankenschwester die ganze Absurdität des Nahost-Konflikts

85. Plastik in Kleidung schadet dir und der Umwelt – so kannst du etwas dagegen tun

86. Silbernetz: Jeder 10. Deutsche ist einsam – eine Berliner Initiative will das ändern

87. In diesem Haus in Berlin leben Obdachlose und dürfen sich betrinken und das ist gut so

88. Wir haben 7 Friedensmacher gefragt, wie wir Hass überwinden können – das sind ihre Antworten

89. Junge Äthiopierin: “Ich erblindete als Kind – diese wichtige Botschaft habe ich an junge Frauen”

90. Studie: Wer im Grünen aufwächst, wird mit deutlich geringerem Risiko psychisch krank

91. Nirgendwo leben Menschen so lange wie auf den Okinawa-Inseln – das ist ihr Geheimnis

92. Wir haben Menschen im Jobcenter gefragt, was für sie Glück bedeutet

93. Die Japaner haben eine Formel für Glück – das können wir dank ihr lernen

94. Wie Kot fressende Würmer Tausenden Menschen das Leben retten könnten

95. Wer diesen Bauern trifft, versteht, wie wir das Bienensterben noch stoppen können

96. Ex-Neonazi: Früher habe ich Ausländer verprügelt, heute rette ich ihnen das Leben

97. Ali Can: “Täglich überfluten mich Fremde mit Hass – trotzdem spreche ich mit ihnen”

98. 15 Mut machende Beispiele, wie Menschen in Deutschland gegen den Klimawandel kämpfen

99. “Meine Tochter hat Mukoviszidose – so kämpfe ich gegen ihre Krankheit”

100. “Ich erfülle Sterbenden ihren letzten Wunsch – jetzt weiß ich, was im Leben wirklich zählt”

101. So will der Vater eines behinderten Sohnes die Pflege revolutionieren

102. Erzieherin: “Ein muslimischer Junge hat mir gezeigt, was an Weihnachten wirklich zählt”

103. Dieser Mörder geht regelmäßig in Schulklassen – und das ist gut so

104. Als Kind habe ich auf der Straße gelebt – heute helfe ich Obdachlosen

105. “Andere Studenten wohnen in WGs – ich in einer Seniorenresidenz”

106. Warum Hartz IV das Beste ist, was mir jemals passieren konnte

107. Japaner leben länger als alle anderen – das Geheimnis liegt in ihren Erziehungsregeln

108. Eine Pädagogin erklärt: Das ist der Schlüssel zu einer glücklichen Kindheit

109. Finnland verschenkt Reisen ins eigene Land – Besucher sollen lernen, glücklich zu werden

110. In diesen Städten werdet ihr fürs Fahrradfahren bezahlt