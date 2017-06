Thomas Gambke (Bündnis90/Grüne): Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit

In meiner Reihe "Auf eine Tasse Kaffee mit..." spreche ich mit dem Bundestagsabgeordneten und Mittelstandspolitischen Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Thomas Gambke MdB, über seine Ziele für die Bundestagswahl. Er setzt auf internationale Wettbewerbsgleichheit, Demokratieabbau und die Digitalisierung. Vor allem Bank-, Gesundheitswesen und Mobilität sieht er in zehn Jahren als revolutioniert an. Wichtig ist ihm auch, dass der Begriff Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft Einzug halten.

